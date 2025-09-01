Startseite Klimawandel und psychische Störung Pressetext verfasst von Pater Lingen am Fr, 2025-09-05 18:15. »Maßnahmen gegen den Klimawandel verzögern und Menschen durch Empörung an sich binden – darauf zielt Klima-Desinformation ab. Dafür streuen Politiker oder Aktivisten falsche Behauptungen, mit denen sie Wissenschaftler, Daten oder Entscheidungen diskreditieren wollen. Das folgt klaren Mustern, die sich stets wiederholen – zum Beispiel: "Das Klima verändert sich nicht – oder auf ganz natürliche Weise, du musst nichts tun." "Die Erderwärmung betrifft uns nicht." "Deutschlands CO2-Ausstoß ist zu gering, zuerst sollen die anderen ran." "Klimaschutz-Maßnahmen werden uns nur schaden." Die Argumente, die für diese Leugnungs-Strategien bemüht werden, sind meist Scheinargumente. Klima-Desinformation ist dennoch erfolgreich und verbreitet. Denn sie bedient zentrale psychische Bedürfnisse. Und die Akteure nutzen mit Tricks aus, dass unser Denken uns in Fallen locken kann. ... Wichtig ist: Ein Großteil der Bevölkerung kennt die Fakten. Andreas Becker, Leiter der Klimaüberwachung beim DWD, sagte dem #Faktenfuchs: "Wenn Sie Umfragen in der Bevölkerung machen, bestehen eigentlich keine Zweifel am Klimawandel." Die Erfahrung des DWD sei auch nicht, dass es noch einen großen Disput über die Fakten des vom Menschen gemachten zusätzlichen Klimawandels gebe.« So meldete Bayerischer Rundfunk BR am 29.08.2025 im Beitrag "So zielt Klima-Desinformation auf unsere Ängste und Sorgen ab". Bereits am 25.08.2025 hatte scinexx mit Quellenangabe "Tulane University" gemeldet: "Klimawandel: Wie zutreffend waren die Prognosen der 1990er Jahre? ... Ins Schwarze: Schon vor 30 Jahren waren die Prognosen für den klimabedingten Meeresspiegelanstieg erstaunlich treffsicher – obwohl es noch keine Satellitendaten gab. Der Bericht des Weltklimarats IPCC von 1996 sagte einen globalen Pegelanstieg von acht Zentimeter für die nächsten 30 Jahre voraus – und lag damit nur einen Zentimeter zu niedrig." Also die Klimaprognosen sind nur insofern ungenau, als sie noch zu optimistisch sind. Und wer die Klimakatastrophe verharmlost oder gar komplett leugnet, der ist nicht nur Realitätsleugner, sondern durch und durch Menschenfeind. Er täuscht andere, er täuscht sich selbst, er will keine Konsequenzen ziehen, er will nicht "klimaneutral", nicht "klimafreundlich" leben. Er will nicht die alltäglichen Opfer bringen, die für den Fortbestand des menschlichen Lebens zwingend und dringend erforderlich sind. Noch ein Ausschnitt aus demselben BR-Artikel: »"Ich glaube, dass viele Menschen tief in ihrem Inneren genau wissen, was eigentlich los ist", sagt auch Stephan Lewandowsky. Er ist Professor für Kognitionspsychologie an der University of Bristol und derzeit an der Universität Potsdam Leiter des Projekts Protecting the Democratic Information Space in Europe. "Der Durchschnittsbürger hat wahrscheinlich Angst sowohl vor dem Klimawandel als auch davor, etwas dagegen zu unternehmen", sagt Lewandowsky. "Und so ist alles willkommen, was ihn aus dieser Zwickmühle nimmt."« Zugegeben, tatsächlich muss jeder wissen, was los ist. Knackige Sprüche wie "kalte Winter wird es in Deutschland nicht mehr geben" und "Schnee ist ein Ding der Vergangenheit" schlugen ein wie eine Bombe. Dass es trotzdem noch immer kalte Winter und Schnee gab und gibt, kann niemand leugnen. Und ein paar Meldungen aus den vergangenen Monaten: Euronews 15.11.2024 "Nur mit Privatjet? Fast alle COP29-Gäste kamen angeflogen ... Privatjets lassen Teilnehmer der UN-Klimakonferenz nicht unbedingt gut aussehen, aber sie haben sich einmal mehr als beliebtes Reisemittel zur COP29 erwiesen. Nach Angaben der Website FlightRadar24, die Flugzeuge verfolgt, landeten in der Woche vor der COP29 65 Privatjets in Baku. ... Im Zusammenhang mit der COP28 in Dubai gab es 644 Privatflüge, die rund 4.800 Tonnen CO? ausstießen." Und Focus 09.08.2025: »Umweltbilanz schockt: Zuckerbergs 300-Millionen-Dollar-Yacht verbrennt 2 Millionen Liter in 9 Monaten ... Mark Zuckerberg (40), Gründer von Facebook und Chef von Meta, hat mit seiner 300 Millionen Dollar teuren Superyacht "Launchpad" in nur neun Monaten eine Spur der Extraklasse hinterlassen – sowohl auf See als auch in der Luft. Laut "LuxuryLaunches" hat das 118 Meter lange Schiff seit Oktober 2024 über 2 Millionen Liter Diesel verbrannt und dabei mehr als 5300 Tonnen CO? ausgestoßen.« Und Manager Magazin 19.08.2025: "Beim Dienstwagencheck fallen sieben Bundesminister durch ... Deutschlands Spitzenpolitiker setzen nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auch weiterhin auf zu viele klimaschädliche Dienstwagen. Nach einer Auswertung der Umwelthilfe stoßen viele ihrer Dienstwagen deutlich mehr CO? aus als etwa ein durchschnittliches aktuell in Deutschland zugelassenes Auto. Lediglich 87 von 238 Spitzenpolitikern fahren der Umwelthilfe zufolge mit reinen Elektroautos durchs Land." Also ob Superreiche bei den "Vereinten Nationen", ob Chefs der "sozialen Netzwerke", ob Politiker - niemand kann leugnen, dass deren Verhalten massiv dem widerspricht, was als sog. "Klimapolitik" den Bürgern aufgebürdet wird. Hier haben wir im Prinzip schon genau diesen Widerspruch, der im genannten BR-Artikel formuliert wird: »Ein Großteil der Bevölkerung kennt die Fakten. ... "Ich glaube, dass viele Menschen tief in ihrem Inneren genau wissen, was eigentlich los ist ... Der Durchschnittsbürger hat wahrscheinlich Angst sowohl vor dem Klimawandel als auch davor, etwas dagegen zu unternehmen."«, sagt Lewandowsky. "Und so ist alles willkommen, was ihn aus dieser Zwickmühle nimmt."« Dabei wird leider ein kleines Detail nicht genügend herausgearbeitet: Der Durchschnittsbürger will nicht die Wahrheit. Der Bürger kann nicht ernsthaft glauben, dass die Klimaprognosen richtig sind, eben weil sie ganz offensichtlich falsch sind. Der Bürger kann nicht ernsthaft glauben, dass UNO, Großkonzerne, Politiker sog. klimafreundliche Maßnahmen einhalten, eben weil sie diese nicht einhalten. Die "Zwickmühle" für jeden Menschen ist nun einmal sein Gewissen. Die Widersprüchlichkeit zwischen einerseits Klimaprognosen und anderseits Klimarealität, zwischen einerseits Forderungen an die Bevölkerung und anderseits eigenem Verhalten der sog. Mächtigen lässt sich unmöglich leugnen. Der Durchschnittsbürger müsste also handeln. Er müsste sich dagegen aussprechen, dass die sog. Mächtigen mit Windrädern, Solaranlagen, Wärmepumpen etc. die Umwelt zerstören, dass die sog. 