Dr. jur. Horst Siegfried Werner aus Göttingen ist Bank-- und Steuerrechtler sowie ein ausgewiesener Mezzanine-Spezialist

Die Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) mit dem Vorstand Dr. jur. H. Werner ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ) ist Dienstleister für den Transfer von Privatkapital in unternehmerisches Produktivkapital. Der Wirtschafts- und Bankjurist Dr. jur. Horst Werner aus Göttingen von der Dr. Werner Financial Service AG ist seit einigen Jahrzehnten als Kapitalmarktjurist für Unternehmensfinanzierungen ohne Banken ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ) und als Finanzierungsspezialist für KMU´s und Kapitalmarktexperte für die Kapitalbeschaffung am Beteiligungsmarkt mit einem Private Placement durch die Ausgabe von Anleihen, stillen Beteiligungen, Genussscheinen, Nachrangdarlehen, Namensschuldverschreibungen, grundschuldbesicherten Darlehen etc. bis zu Euro 200 Mio. Dr. Werner hat fachliche Leistungen mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen nachgewiesen und praxisorientierte Erfahrungen – belegt durch viele positive Referenzen – erworben: Er ist seit 1979 als Finanzberater und Kapitalmarktexperte in Göttingen (mit 14 Mitarbeitern) tätig.

Nach einem fünfjährigen rechtswissenschaftlichen Studium ( von 1969 – 1974 ) in Göttingen hatte Dr. Werner anschließend rechtswissenschaftliche Forschungs- und Lehrtätigkeiten von über acht Jahren ( von 1974 – 1982 ) an der Universität Göttingen und an der Universität Bremen, die dann zur Grundlage für die anschließende freiberufliche Praxiserfahrung von über drei Jahrzehnten am Finanzierungs- und Kapitalmarkt geworden sind. Dr. Werner bringt daher für seine freiberufliche Tätigkeit als Finanz- und Wirtschaftsberater exzellentes Grundlagenwissen mit.

Der Kapitalmarkt- und Bankjurist Dr. Horst Werner promovierte mit einer Arbeit über das Aktien- und Konzernrecht 1979 zum Dr. jur. Nach einer vierjährigen Assistententätigkeit ab 1974 an dem wirtschafts- und bankenrechtlichen Lehrstuhl von Prof. Dr. U. Immenga hatte Dr. jur, Horst Werner von 1979 – 1981 einen Lehrauftrag an der Universität Göttingen und 1990 an der Universität Bremen im Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht.

Dr. jur. Horst Werner ist mit zahlreichen praxisorientierten Büchern und wissenschaftlichen Beiträgen sowie Fernsehinterviews zur Finanzierung von Unternehmen, zum Recht der Kapitalanlage sowie zum Gesellschafts-, Konzern-, Bank- und Kapitalmarktrecht hervorgetreten. Viele positive Rezensionen der sechzehn Monographien (zuletzt 2007), 2. Auflage: „Mezzanine-Kapital – mit Mezzanine-Finanzierung die Eigenkapitalquote erhöhen“ und 2007, 2. Auflage: „Das Private Placement zur Eigenkapitalbeschaffung – Wege zur Mittelstandsfinanzierung“, beide im Bank-Verlag Köln) und “Finanzierung“ Bd. 6 in der Handelsblatt-Mittelstandbibliothek, 2007, Handelsblatt, Düsseldorf belegen seine Anerkennung in der Fachpresse.

Als Kapitalmarktexperte und Fachmann für die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung ist Dr. Horst Werner seit 1981 für mittelständische Unternehmen in der Kapitalbeschaffung tätig und hat sich mit der Konzeption von Beteiligungsprospekten über stimmrechtsloses Beteiligungskapital ( = Mezzaninekapital ) für die Kapitalmärkte einen Namen gemacht.

Dr. Horst Siegfried Werner brachte 1983 den ersten Beteiligungsprospekt über Mezzaninekapital an den deutschen Kapitalmarkt. Er hat mehr als 1.500 Unternehmensbeteiligungs-Prospekte bzw. Beteiligungs-Exposés in allen Rechtsformen erstellt und mit seinen Verbindungen und Kontakten zu über 2.000 Finanzdienstleistern an die Märkte geführt. Dabei wurde von ihm ein Platzierungsvolumen von weit über € 7 Mrd. abgewickelt und platzierungstechnisch begleitet.

Dr. jur. Horst Werner ist Mezzaninekapital-Spezialist und ein häufig eingeladener Referent für Vorträge über Finanzierungen, Bilanzierungsstrategien, Kapitalbeschaffungen, gesellschaftsrechtliche Vertragsgestaltungen und Beteiligungs- sowie Konzernangelegenheiten. Bekannt sind ferner die von der Dr. Werner Financial Service AG seit Jahren regelmäßig durchgeführten Finanz-Fachseminare. In den letzten Jahren hat Dr. jur. Horst Werner in verschiedenen Aktiengesellschaften und Holdingunternehmen Funktionen als Vorstand und Aufsichtsrat ausgeübt. Es wurden mehrere mittelständische Betriebe an die Börse geführt.

Nutzen Sie von uns die kapitalmarkt-geprüften Finanzierungsformen ohne Banken über die Ausgabe von stillem Beteiligungskapital, Genussrechtskapital, Anleihekapital (Unternehmensanleihe), Namensschuldverschreibungen, Hypotheken-Genussrechte, BaFin-prospektfreie Grundschulddarlehen gem. § 1 KWG, Fondskapital, Mezzaninekapital, Aktienkapital, offenes Beteiligungskapital, Wertpapieremissionen, prospektfreie und BaFin-freie Direktinvestments in Sachgüter, Nachrangdarlehen, partiarische Darlehen etc. zur Stärkung der Eigenkapitalquote und damit der Bonität oder zur Kreditablösung. Unsere Finanzierungs-Dienste ( auch durch Sachkapital-Erhöhung ) unterstützen Sie bei der Beschaffung von Firmenkapital, Gründungskapital und Sanierungskapital. Unternehmenssanierungen sind in geeigneten Fällen mit Sanierungsfinanzierungen umsetzbar.

Mit Aktien-Kapital, Anleihe-Kapital, mit grundschuldbesichertem Darlehenskapital, Nachrang-Darlehenskapital oder Genussscheinkapital bringen wir Sie zur geschäftlichen Finanzierung mit einer Privatplatzierung aus der Hausbankabhängigkeit heraus an den Kapitalmarkt ( die aktuellen Kapitalmarktzinsen im Herbst 2021 liegen bei 3 % bis 5,5% p.a. ) oder über ein IPO an die Börse. Wir arbeiten auch ohne BaFin-Verkaufsprospekte, aber mit BaFin-konformen Beteiligungs-Exposés und bieten einen Full-Service inkl. Platzierungsmanagement und Finanzierungs-Marketing für Ihre Kapitalbeschaffung zu sehr günstigen Konditionen.