Boom am Uranmarkt

In den Uranmarkt kommt Bewegung. So stieg der Spotmarktpreis auf knapp 77 US-Dollar je Pfund Uran.

Es gibt Engpässe im Angebot aus Kanada und Kasachstan. Zudem könnte sich der Engpass ausweiten, denn kleine Produzenten könnten auch in einen Engpass geraten, denn sie sind teilweise gezwungen in den Markt einzusteigen. Schließlich müssen langfristige Verträge erfüllt werden. Viele Länder setzen zusehends auf die Atomenergie. Afrika expandiert, Ägypten baut sein erstes Kraftwerk und auch Südafrika möchte sein einziges Kernenergieprogramm in Afrika ausbauen. Eine Option, auf die viele setzen, sind die kleinen modularen Kraftwerke, denn die Länder brauchen saubere und zuverlässige Lösungen für ihre Energieprobleme.

Im Bereich von Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren - große Stromverbraucher mit steigender Nachfrage - hat Google mit Commonwealth Fusion Systems einen Abnahmevertrag über 200 MW Leistung unterzeichnet. Das Fusionskraftwerk soll in Virginia gebaut werden. Es handelt sich um den größten Fusionsenergie-Deal für Unternehmen aller Zeiten. Bei der Fusion verschmelzen leichte Atomkerne bei Temperaturen über 100 Millionen Grad Celsius. Angestrebt wird ein "Nettoenergie-positiver" Zustand. Das bedeutet, es soll mehr Energie erzeugt als verbraucht werden. Google unterstützt den kommerziellen Fusionsmarkt. Bis zur wirtschaftlichen Herstellung von Fusionsenergie wird jedoch noch viel Zeit vergehen. Bis dahin wird die Kernkraft ihren hohen Stellenwert nicht nur behaupten, sondern ausbauen.

Im gerade erschienen World Nuclear Performance Report 2025 ist zu lesen, dass in den weltweiten Atomreaktoren 2024 (440 Stück) ein Rekordwert von 2667 TWh Strom erzeugt wurde. Die Nachfrage aus neuen Bereichen steigt also an, ebenso wie der übrige Strombedarf der Welt. China hat übrigens einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass das Land seine Atomkraftkapazität bis 2040 nahezu verdoppeln möchte. Mit der Ausweitung der globalen Energiepolitik sollte Uran also ein äußerst gefragter Rohstoff sein, gut für Uranunternehmen.

Uranium Energy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy... - besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada.

Uranium Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalt... - glänzt als einziges Royalty-Unternehmen am Uranmarkt. Anleger erhalten so eine einzigartige Diversifizierung im Uransektor

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

