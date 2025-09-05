Mystische Küche Marokkos im Gourmet-Restaurant handicap

Vielfältige Aromen, frische Gewürze und kulinarische Kombinationen zwischen herzhaft und süß - die marokkanische Küche ist so faszinierend wie mystisch.

Auf köstliche Art Licht in die geschmackvollen Geheimnisse aus arabischen, südspanischen und französischen Traditionen bringt vom 12. bis 28. September das Gourmet-Restaurant "handicap" im inklusiven Hotel-Restaurant Anne-Sophie in Künzelsau . In den "Themenwochen Marokko" nimmt das Küchen- und Service-Team aus behinderten und nicht-behinderten Menschen Gäste mit auf eine Reise in das Land der Gewürze und Jahrtausende alter Geschichten und Gerichte. Um ganz nah am Original zu sein, wird in Tajinen gekocht, dem traditionellen marokkanischen Kochgeschirr in Form eines flachen Schmortopfs aus Lehm mit charakteristisch spitz zulaufendem Deckel. Fleisch und Gemüse verleihen Tajinen einen besonders vollmundigen Geschmack. Dazu werden die berühmten Pastillas gebacken, knusprige Teigtaschen mit vielfältigen Füllungen. Feinste Aromen entfalten in der traditionell marokkanischen Harira-Suppe Kichererbsen, Linsen und frische Kräuter wie Koriander und Petersilie - verfeinert mit Spuren von Zimt, Ingwer und Safran.

Geschmacksreise in den "Themenwochen Marokko"

In die geheimnisvolle Küchenwelt Nordafrikas entführen zudem leckere Chermoula und traumhafte Aromen von Salzzitronen über Honig bis hin zu Orangenblüten. "Mit unseren Themenwochen Marokko wollen wir unseren Gästen, aber auch unserem Restaurantteam aus behinderten und nicht-behinderten Menschen, die Möglichkeit bieten, neue inspirierende kulinarische Genüsse zu erleben", sagt Küchenchef Tobias Pfeiffer. "Wir wollen unsere Komfortzone verlassen, um Neues auszuprobieren und die unheimlich große Vielfalt der nordafrikanischen Kochkunst auf unsere heimischen Teller holen", ergänzt Küchenchef Sebastian Wiese.

Mehr-Gänge-Menüs für kulinarische Entdecker*innen

Was dann im September Faszinierendes auf die Teller kommt verrät schon einmal ein Blick auf ein erstes Sechs-Gänge-Menü der Themenwochen Marokko im Gourmet-Restaurant handicap:

1. Gang: Labne mit Rote Bete, Datteln und Arganöl

2. Gang: Chermoula mit Meeresfrüchten, schwarzen Oliven und Saubohnen

3. Gang: Harira aus Linsen, frischen Tomaten und Lammbries

4. Gang: Tajine mit Pulpo, Zackenbarsch (Hamour) und Poveraden

5. Gang: Pastilla, gefüllt mit Taube, Couscous und Spinat

6. Gang: Riz bi Haleb - Reiskrem mit Pfirsich und Rosenblüte

Daneben gibt es natürlich auch rein vegetarische Gerichte und Menüs. Die Küchenchefs des Gourmet-Restaurants Handicap empfehlen eine frühzeitige Reservierung unter service@hotel-anne-sophie.de oder Telefon 07940 9346-2041.

Anne-Sophie

Das Hotel-Restaurant Anne-Sophie ist ein Vier-Sterne-Hotel im Herzen von Künzelsau, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung Hand in Hand arbeiten. Ausgezeichnet mit dem "Hotelier des Jahres Special Award 2024" steht das inklusive Haus für ein bewusst gelebtes Miteinander im Beruf. Ausgestattet mit 54 Zimmern, zwei Restaurants, sechs Tagungsräumen, einer Vinothek, einem Café mit Konditorei und einer Bar sowie einem Ladengeschäft ist das Hotel Anne-Sophie mehr als ein Ort zum Übernachten und Essen auf hohem Niveau. Es ist ein Haus der Begegnung und Wertschätzung, das auch im Bereich der Nachwuchsförderung als "Exzellenter Ausbildungsbetrieb 2024" prämiert wurde. Zudem bewegt sich der Vier-Sterne-Betrieb mit dem Gourmet-Restaurant "handicap" auf kulinarisch herausragendem Niveau. Ein besonderes Highlight für Kunstfreunde sind die in Lobby, Fluren und Zimmern präsenten Kunstwerke der Sammlung Würth.

