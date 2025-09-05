Polosport: Polo Teams Polo Cup Ascona, Spieler*innen im Mittelpunkt eines Jubiläums

Ascona, wo Alpen und Palmen sich begegnen: Der Polo Club Ascona feiert 2025 sein 15. Jubiläum.

Ascona, ein Ort, an dem Palmen und Alpen einander begegnen, verwandelt sich im September 2025 wieder in eine Bühne für Eleganz, Tempo und Leidenschaft. Wenn der Polo Club Ascona sein 15-jähriges Jubiläum feiert, stehen nicht Sponsorenlogos im Vordergrund, sondern die Spielerinnen und Spieler, die das Turnier mit Leben füllen. Sie sind die wahren Protagonisten, die im Sattel Geschichte schreiben und den Lago Maggiore zum Beben bringen.

Team Wetag Christie's - Eleganz auf dem Rasen

Man spürt es schon beim Einreiten der Teams: Jedes besitzt seinen eigenen Charakter, jede Reiterin und jeder Reiter bringt Persönlichkeit, Herkunft und Haltung mit. Da ist das Team Wetag Christie's, mit Peter, Leopold und Augustin, deren Spielweise fast schon künstlerisch wirkt. Ihre Kombination aus Eleganz und Präzision macht sie zu einem Publikumsliebling.

Team PBK - Schweizer Präzision und Verlässlichkeit

Ganz anders zeigt sich das Team PBK: Adrian, Thomas und Thommy verkörpern schweizerische Verlässlichkeit, ihre Bewegungen sind präzise und strategisch, wie Uhrwerke im Galopp. Ihr Spiel hat die Klarheit und Beständigkeit, die es braucht, um über mehrere Matches hinweg konstant zu glänzen.

Team Seven Group - Leidenschaft und frische Energie

Für eine frische Brise sorgt das Team Seven Group. Mit Steffi und Romy aus Deutschland sowie Justo aus Spanien bringen sie Leidenschaft, Vielfalt und jugendliche Energie auf den Platz. Ihre Dynamik steckt an, ihr Spiel ist ein Feuerwerk, das den Beweis liefert: Polo ist nicht nur Tradition, sondern auch Zukunft.

Team DAS Private Jets - Geschwindigkeit und Entschlossenheit

Auf pure Geschwindigkeit setzen Moritz, Henry und Julian, die für das Team DAS Private Jets antreten. Ihr Spiel ist direkt, kompromisslos, wie ein Start in die Freiheit - einmal losgelassen, nicht mehr zu bremsen. Sie sind die Verkörperung von Tempo und Angriffslust.

Team Styger & Partner - Strategie und Weitsicht

Mit kühler Taktik treten Stefan, Nik und Janik für Styger & Partner an. Sie sind die Denker im Sattel, die das Spielfeld lesen wie ein Schachbrett und mit ruhiger Hand ihre Züge setzen. Ihre Stärke liegt im kalkulierten Moment, wenn Geduld und Timing den Unterschied ausmachen.

Team Charly Zenger - Glanz und Schlagkraft

Schließlich bringt das Team Charly Zenger mit Martin, Matteo und Santi Glanz und Schlagkraft auf den Rasen. Sie vereinen Tradition und Temperament, ziehen die Blicke mit charismatischem Auftreten und kraftvollem Spiel gleichermaßen auf sich.

Ein Turnier, das Geschichten schreibt

All diese Teams zusammen machen den Polo Cup Ascona zu einem besonderen Ereignis. Es ist nicht die bloße Summe der Tore, die zählt, sondern die Geschichten, die an diesem Wochenende geschrieben werden. Jede:r Spieler:in tritt mit einer eigenen Biografie an, mit Erinnerungen, mit Träumen - und all das spiegelt sich in den Bewegungen der Pferde, in den Schlägen, in der Spannung jeder Sekunde wider. Der Cup ist damit mehr als ein Turnier: Er ist ein Kaleidoskop menschlicher Leidenschaft, das sich Jahr für Jahr neu zusammensetzt.

Sponsoren als stille Wegbereiter

Natürlich gäbe es dieses Erlebnis nicht ohne die Unterstützung der Partner, die im Hintergrund wirken. Sponsoren wie Wetag Christie's, PBK, Seven Group, DAS Private Jets, Styger & Partner und Charly Zenger schaffen die Plattform, auf der die Spieler ihre Leidenschaft entfalten können. Doch die Bühne gehört den Teams. Sie tragen das Event, sie geben ihm Gesicht, Stimme und Herz.

Jubiläum mit Blick in die Zukunft

Der Polo Cup Ascona 2025 ist ein Jubiläum, das auf 15 Jahre voller Begeisterung zurückblickt und zugleich in die Zukunft weist. Wer an diesem Wochenende dabei ist, erlebt nicht nur Sport, sondern ein Fest der Sinne. Man hört das Donnern der Hufe, spürt die Anspannung vor jedem Anstoß und sieht das Strahlen in den Gesichtern, wenn ein Tor gelingt. Es ist ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt - weil es von Menschen getragen wird, die mit Leidenschaft spielen und damit eine ganze Region verzaubern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Polo Club Ascona

Herr Matteo Beffa

Via Aerodromo 10

6612 Ascona

Schweiz

fon ..: 091 210 45 21

web ..: https://www.poloclubascona.ch

email : info@poloclubascona.ch

Der Polo Club Ascona wurde 2009 gegründet und ist bis heute der einzige Poloclub im Tessin. Bereits im darauffolgenden Jahr fand das erste Turnier statt - der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die Ascona zu einem festen Standort im internationalen Polo-Kalender machte.

Höhepunkt ist der jährlich im September ausgetragene Ascona Polo Cup, der internationale Teams, zahlreiche Pferde und ein exklusives Publikum an den Lago Maggiore zieht. Das Turnier verbindet sportliche Höchstleistung mit gesellschaftlicher Eleganz und mediterranem Lebensgefühl.

Der Club versteht sich als Gastgeber für alle: Während VIP-Gäste kulinarische Spitzenklasse und exklusives Ambiente genießen, sind die Spiele zugleich frei zugänglich - ein Event, das Glamour und Offenheit vereint. Neben sportlichem Prestige engagiert sich der Polo Club Ascona auch sozial und unterstützt Projekte im Bereich Bildung und Kinderförderung.

