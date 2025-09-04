NDS-Landtag-- Beihilfe durch Unterlassen § 13 StGB mit § 258a StGB sowie § 129. Abs.1 StGB

Ende des Jahres 1997 stürmten Steuerfahnder des Landes Niedersachsen Wohnungen und Betriebstätten, mit einer ungeheuerlichen Anschuldigung nach § 369/370 AO

i.V.mit § 53 StGB. Das Strafverfahren dauerte 5 Jahre, nachdem die GenStA-Celle ihre Beschwerde gegen den Freispruch des LG-Verden zurück zog. Zu diesem Zeitpunkt

war bereits absehbar, dass das über vier Jahre vorbereitete Klima- und Umweltschutz Projekt mit einer Millionensumme bankrott gehen würde. Damit das Desater nicht

öffentlich wird und nach § 344 StGB i.V. mit § 823 i.V mit § 830 BGB Staats- und Amtshaftung eingeklagt werden kann, folgten drei Richter am FG-Hannover nicht nur

einem Prozessbetrug, sondern umgingen mit Vorsatz den § 76 Abs.1/2 FGO. Im Jahre 2017 stellte sich dann zufälling heraus, dass Unbekannt aus Hannover dem Finanzamt

Delmenhorst den Auftrag erteilte, die privaten und geschäftlichen Steuersignale des Unschuldigen zu löschen. Obenauf entzog das Finanzgericht bei Ausgaben

Hunderttausender zur Projektvorbereitung die Vorsteuerabzugsberechtigung und rückwirkend ab 1994.

Die Stadt Delmenhorst hat seit Jahren finanzielle Hauhaltsprobleme, wobei diese Vorgeschichte einer Ratsfrau in 2010 in einer öffentlichen Ratsversammlung zu Ohren

kam. Beschwerden bei Finanzamt sowie bei der GenStA in Oldenburg, Strafanzeige gegen den ehemaligen OB, Infos an den NDS-Landtag und die Landesregierung, alles

vergebens. Finales Ergebnis, kriminelle Banden haben zwischen den Jahren 2007-2019 mit den mehrfach patentierten Technologien steuerfreie Einnahmen in

zweistelliger Millionenhöhe erzielen können, denn gemäß Beschluss des FG-Hannover aus 2002, ist ja alles nur Liebhaberei.

Für alle Bürger, die gegen Bürgergeld und Grundsicherung sind, durch das Versagen der parlamentarischen Aufsichtsplicht des Landtages, werden so Steuergelder in

Millionenhöhe nicht nur den Bügern aufgebürdet, sondern die unter straftatverdacht Stehenden verhindern ebenso Steuereinnahmen in nicht mehr nachvollziehbarer

Millionhöhe.

Per Fax am 04. September 2025 an die Fraktionen des CDU, SPD und Grünen im NDS-Landtag übermittelt. Die AfD war erneut nicht per Fax erreichbar.

Allen Mitgliedern der Fraktion persönlich vorzulegen!

Teile einer staatskriminellen Vereinigung in der Niedersächsischen Justiz, i.V. mit höchster politischer Duldung der Niedersächsischen Landesregierungen sowie des Niedersächsischen Parlaments.

Sehr geehrte Abgeordnete,

gemäß dem Schreiben des Deutschen Bundestages und vom 14. September 2015, übt der Niedersächsische Landtag die parlamentarische Aufsichtspflicht über seine Strafermittlungsbehörden aus. Der Niedersächsische Landtag war spätestens seit dem 12. Januar 2006 unter der Petition 02265/01/15 über schwerste rechtliche Irritationen und ausgehend bei seinen Strafermittlungsbehörden, schriftlich informiert gewesen. Dennoch hat der Niedersächsische Landtag die beschuldigten Strafermittlungsbehörden im Sinne des § 258a StGB mit § 129 Abs. 1 StGB, mehr wie drei Jahrzehnte gegen den Unterzeichner sowie auch zum größten Nachteil Dritter, strafrechtlich agieren lassen.

Da eine Strafanzeige gegen den Niedersächsischen Landtag nach § 13 StGB, § 26 StGB in Verbindung mit § 258a StGB sowie § 129 Abs. 1 StGB sich außerhalb der derzeitigen Rechtsnormen befindet , so steht jeder einzelne Abgeordnete und im NDS-Landtag seit Juni 1987 tätig, unter dringendem Straftatverdacht. Insbesondere 1987 der Landesregierung unter Mitwirkung der Generalstaatsanwaltschaft Celle sowie der Staatsanwaltschaft Verden, volle parlamentarische Zustimmung zu einer BtM-Anstiftung/Verbrechen erteilt zu haben (GenStA-Celle Az. 6 Zs 939/03).

Darüber hinaus vom Dezember 1997 bis Ende 2003 den Unterzeichner unschuldig strafrechtlich und mit seiner völligen wirtschaftlichen Vernichtung haben verfolgen lassen (LG-Verden Az.14-2/02). Sie als gewählte Parlamentarier haben mit ihrer Ignoranz gegenüber den Bürgern es zugelassen, dass mit ihrem Handeln das mehrfach patentierte Klima- und Umweltschutzverfahren des Unterzeichners (xxxxx) durch ein vorsätzlich bandenmäßig rechtsbrecherisches Handeln am Finanzgericht Hannover, bis heute nicht verwirklicht werden konnte (Az. 16 V 10089/03). Als eine Folge dessen mit zu verantworten, dass dem Deutschen Steuerzahler höchstwahrscheinlich Steuereinnahmen und spätestens seit dem Jahre 2000 in zweistelliger Millionenhöhe entgangen sind.

Auch haben Sie als Parlamentarier mit zu verantworten, dass dem Deutschen Steuerzahler seit 1997 ein finanzieller Schaden von mindestens € 50 Millionen EURO (§ 142 PatG) zu seinen Lasten auferlegt wurden (Az. SEC-File 0-31849/GenStA-Düsseldorf Az. 4 Zs 1813/08).

Der diesem Schriftsatz beigefügte Befangenheitsantrag und vom 29. August 2025, ist nur eine weitere Folge parlamentarischer Ignoranz gegenüber dem Unterzeichner sowie allen Bürgern. Wenn renommierte Anwälte nicht einmal mehr gegen Honorar beraten geschweige denn gegen PHK ein Mandat übernehmen wollen (wie in der ehemaligen DDR), dann ist das ein deutliches Zeichen auf dem Weg zu einer Art von Diktatur. Richter in einem Demokratischen Rechtstaat stehen nicht außerhalb des Art. 3 Abs. 1 GG und sind dabei per Eid dem Gesetz verpflichtet. Ein vorsätzliches Übergehen des Richters von entsprechenden Gesetzen, eben und um ein langanhaltendes Vergehen/Verbrechen zu vertuschen, ist eine Beugung des Rechts und somit ein Verbrechen gemäß § 339 StGB. Staatsanwälte und die seit mehr wie zwei Jahrzehnte hätten ermitteln müssen, stehen selbst unter Straftatverdacht.

Damit es keine Missverständnisse in der Sache gibt oder auch entstehen, zum Jahresende wird ein Buch erscheinen und indem das Ganze öffentlich wird.

Hochachtungsvoll

xxxx

Ehemaliger politischer Häftling der DDR 1977/1978

Mitglied im Verein gegen Rechtsmissbrauch eV.

Mitglied im Menschenrechtszentrum Cottbus eV.

Anlagen:

Deutscher Bundestag vom 14. September 2015

Klageschrift vom 22. August 2025, etc.

Zurückweisung Gerichtsbescheid vom 28. August 2025

Befangenheitsantrag vom 29. August 2029

