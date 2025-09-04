Gut ausgebildet - und trotzdem orientierungslos? Coaching-Programm für Akademiker

Von der Potenzialanalyse bis zum Bewerbungstraining: Das Akademiker-Coaching von AVOCONS macht Absolvent:innen fit für einen erfolgreichen Berufseinstieg.

Berlin, 4. September 2025 - Ein Studienabschluss gilt als Türöffner in eine erfolgreiche Karriere. Doch die Realität zeigt: Viele Absolventinnen und Absolventen fühlen sich nach dem Studium unsicher, wenn es darum geht, den eigenen Weg auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Dieses Gefühl ist nachvollziehbar, denn während das Studium klare Strukturen und feste Vorgaben bietet, wirkt der Berufseinstieg oft unübersichtlich und anspruchsvoll.

Unterstützung für den Übergang ins Berufsleben

Das Akademiker-Coaching von AVOCONS GmbH hat sich vielfach bewährt und richtet sich gezielt an Absolventinnen und Absolventen, die Orientierung und praxisnahe Hilfe beim Berufseinstieg suchen. Ziel ist es, individuelle Stärken und Potenziale zu erkennen, Bewerbungsunterlagen zu optimieren und den gesamten Bewerbungsprozess professionell zu begleiten.

Das Coaching ist maßgeschneidert: Es wird von speziell geschulten, erfahrenen Coaches durchgeführt und richtet sich nach den persönlichen Zielen und Bedürfnissen der Teilnehmenden. Dabei kommt ein systemischer und biografieorientierter Ansatz zum Einsatz, bei dem zunächst der persönliche Hintergrund, Kompetenzen und Erfahrungen analysiert werden.

Inhalte des Coachings im Überblick

Das Programm umfasst u. a. folgende Inhalte:

* Optimierung moderner Bewerbungsunterlagen (CV, Motivations- oder Initiativschreiben)

* Unterstützung bei der gezielten Stellensuche und Auswertung von Bewerbungsaktivitäten

* Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, inklusive Training für digitale Formate

* Stärkung in Vertragsverhandlungen und beim Aufbau hilfreicher Netzwerke

"Viele Absolventinnen und Absolventen erleben nach dem Studium eine Phase der Unsicherheit. Sie wissen zwar, was sie gelernt haben, aber nicht, wie sie ihr Wissen im Bewerbungsprozess überzeugend darstellen können", erklärt André Voltz, Geschäftsführer von AVOCONS GmbH. "Unser Coaching zeigt praxisnah, wie ein strukturierter und erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben gelingt."

AVOCONS: Ganzheitliches Coaching mit bundesweiter Präsenz

Hinter AVGS-Coaching.de steht die AVOCONS GmbH, ein erfahrener Anbieter für individuelle Coachings zur Aktivierung und beruflichen Integration. Die Programme richten sich nicht nur an Akademikerinnen und Akademiker, sondern auch an Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, Migrantinnen und Migranten, Langzeitarbeitslose sowie an angehende Gründerinnen und Gründer.

Mit einem der größten Netzwerke zertifizierter Coaches in Deutschland sowie über 150 zugelassenen Schulungsstätten ist AVOCONS bundesweit vertreten. Teilnehmende können das Coaching sowohl persönlich vor Ort als auch flexibel im Online-Format absolvieren. Durch den AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) der Agentur für Arbeit oder Jobcenter ist die Förderung in vielen Fällen sogar vollständig kostenfrei möglich.

Nachhaltiger Mehrwert für Absolventinnen und Absolventen

Das Akademiker-Coaching bietet nicht nur kurzfristige Unterstützung im Bewerbungsprozess. Es hilft, Kompetenzen klar zu benennen, selbstbewusst aufzutreten und den Übergang vom Studium ins Berufsleben erfolgreich zu meistern. Besonders für junge Akademikerinnen und Akademiker ist es ein entscheidender Baustein für einen erfolgreichen Start in die Karriere.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.avgs-coaching.de .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVOCONS GmbH

Frau Jasmin Haas

Friedrichstraße 171

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030/921092286

web ..: https://avgs-coaching.de/

email : presse@avocons.de

Die AVOCONS GmbH begleitet Menschen auf ihrem Weg in eine neue berufliche Perspektive - individuell, praxisnah und förderbar durch den AVGS. Im Zentrum stehen flexible Coaching-Angebote, die gezielt auf unterschiedliche Lebenssituationen und berufliche Ziele zugeschnitten sind. Ergänzend zur Einzelberatung entwickelt AVOCONS auch strategische Konzepte für nachhaltige Qualifizierung und bietet Unternehmen Unterstützung in den Bereichen Digitalisierung, Personalentwicklung und Organisationsberatung.

