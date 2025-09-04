Frankfurter Buchmesse 2025: Bernd Blase stellt neuen Roman Die Bibliothek der Unerzählten vor – Meet & Greet mit Signierstunde

Frankfurt am Main, 17. Oktober 2025 – 10:45 Uhr · Halle 3, Stand C116

Der Autor Bernd Blase präsentiert auf der Frankfurter Buchmesse seinen neuen Roman Die Bibliothek der Unerzählten. Im Anschluss an die Vorstellung steht er für Gespräche und eine Signierstunde zur Verfügung. Leser:innen, Buchhändler:innen und Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Worum es geht

Die Bibliothek der Unerzählten ist ein psychologisch-poetischer Roman über Erinnerung, Schuld und die Macht des Erzählens. Im Zentrum steht David Steiner, ein ehemaliger Psychotherapeut, der sich in eine stillgelegte Bibliothek zurückzieht, um „unerzählte“ Lebensgeschichten zu archivieren. Als der Junge Nathanael auftaucht und ein rätselhaftes Notizbuch hinterlässt, beginnt eine Grenzverwischung zwischen Dokumentation und Fiktion – bis Steiner selbst zum Teil seines Archivs zu werden droht.

Der Roman verhandelt die Frage: Wer erzählt wen – wir die Geschichten, oder erzählen die Geschichten uns?

Zitat des Autors

„Dieses Buch ist ein Gang ins Gedächtnis-Labyrinth. Es fragt nicht nach Trost, sondern nach Wahrheit – und danach, was von uns bleibt, wenn die Sprache zu fehlen beginnt.“ – Bernd Blase

Programmpunkte am Stand

Buchvorstellung: 17.10.2025, 10:45 Uhr

Meet & Greet & Signierstunde: direkt im Anschluss

Ort: Halle 3, Stand C116 (Frankfurter Buchmesse)

Kurzprofil Autor

Bernd Blase schreibt literarische Stoffe an der Schnittstelle von Psychologie, Philosophie und Kunst. Seine Texte kombinieren poetische Bildkraft mit analytischer Schärfe – Geschichten, die Wahrnehmung, Erinnerung und Verantwortung dialektisch verschränken.

Pressekontakt

SBW Verlag

info@berndblase.de

Hinweis für Redaktionen: Bildmaterial (Cover, Autorenfoto) stellen wir honorarfrei zur Berichterstattung zur Verfügung. Interviewtermine am Messetag können kurzfristig koordiniert werden.