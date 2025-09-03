Neuer §6b-Fonds mit Fokus auf Nahversorgung steht kurz vor BaFin-Freigabe

Neuer §6b-Fonds zur steueroptimierten Reinvestition in Fachmarktzentrum mit EDEKA als Hauptmieter. Attraktive Rendite, langfristige Mietverträge, exklusiv für §6b-Anleger.

Hamburg, 03. September 2025: Ein neuer geschlossener Immobilienfonds mit §6b-Relevanz startet in Kürze und richtet sich gezielt an Anleger, die stille Reserven steueroptimiert reinvestieren möchten. Das Investitionsobjekt: ein etabliertes Fachmarktzentrum in zentraler Lage von Nordrhein-Westfalen.

Herzstück der Immobilie ist ein großflächiger EDEKA-Markt als Generalmieter mit einem langfristigen Mietvertrag bis Ende 2035 - eine Verlängerung bis 2040 befindet sich bereits in Verhandlung. Ergänzt wird das Nahversorgungsangebot durch ALDI, dm sowie weitere frequenzstarke Mieter.

Der Fonds überzeugt durch ein attraktives Renditeprofil mit einem prognostizierten Hebel von über 200 % und einer Ausschüttung von 3,0 % p. a. Als Spezial-AIF nach KAGB ist der Fonds für vermögende Privatinvestoren sog. semiprofessionelle und institutionelle Investoren konzipiert.

Fondsprofil

* Objektart: Fachmarktzentrum mit EDEKA, ALDI, dm

* Standort: Nordrhein-Westfalen

* Generalmieter: EDEKA

* Vertriebsstart: Voraussichtlich 13. September 2025

* Eigenkapital zur Platzierung verfügbar rd. 6,0 Mio. Euro

Finanzielle Eckdaten

* Prognostizierter Hebel: rd. 203 %

* Mindestbeteiligung: 200.000 Euro

Steuerlicher Vorteil (§6b EStG)

Der Fonds ist speziell für Anleger konzipiert, die stille Reserven aus der Veräußerung von betrieblichen Immobilien nach §6b EStG steuerlich optimiert reinvestieren möchten. Das macht ihn besonders interessant für Unternehmer, Landwirte oder Investoren mit Immobilienverkäufen im Betriebsvermögen. Details zur Rücklagenberechnung werden unter folgendem Link bereitgestellt: https://www.hansetrust.de/investments/%C2%A7-6b-fonds/

Die Vermittlung der Kapitalanlage erfolgt über HANSETRUST - einem der erfahrensten Vermögensberater für §6b-Investments. Die Zusammenarbeit erfolgt mit den §6b-Anlegern direkt oder in Kooperation mit Steuerberatern und dem Private Banking Abteilungen von Kreditinstituten, die für Ihre Mandanten rentable und steueroptimierte Lösungen suchen.

Der Emittent dieses Fonds ist seit über 40 Jahren am Markt aktiv, agiert als Asset- und Investment Manager mit Spezialisierung auf versorgungsorientierte Handels- und Mixed-Use-Immobilien. Die gesamte Wertschöpfungskette - von Akquisition über Management bis zur Exit-Strategie - wird intern abgebildet.

Hansetrust

Marco Busacker

Schaarsteinwegsbrücke 2

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 688 743 48

web ..: https://www.hansetrust.de/investments/%C2%A7-6b-fonds/

email : post@hansetrust.de

Über Hansetrust- Spezialist für §6b-Rücklagen

Hansetrust zählt seit mehr als 10 Jahren zu den führenden Beratungsunternehmen im Bereich der steuerlich relevanten §6b-Rücklagenlösungen. Kernkompetenz ist die umfassende Beratung von Unternehmern, privaten Investoren und professionellen Marktteilnehmern, die in besonderem Maße von den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Reinvestitionen nach §6b EStG profitieren.

HANSETRUST vereint ein tiefgehendes steuerliches Know-how, ein exklusiver Marktzugang und einen, über viele Jahre hinweg entwickelten Spezialisten-Pool. Dadurch bildet es die Brücke zwischen Steuerrecht, Investmentlösungen und unternehmerisch geprägten Investmentlösungen.

Die Serviceleistungen bei §6B-Fondsinvestments

• Bereitstellung von Rücklagenberechnungen für die steuerlichen Berater und individuelle Abstimmung der Fondslösungen mit der steuerlichen Gesamtstrategie.

• Selektive Fondsprüfung mit starken Partnern erfolgen bankenunabhängig und ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.

• Langjährige Partnerschaften mit führenden Emittenten von §6b-Fonds sichert Zugang zu exklusiven Investmentlösungen als Spezial-AIF oder Publikums-AIF.

Hansetrust

Herr Marco Busacker

Schaarsteinwegsbrücke 2

20459 Hamburg

fon ..: 040 688 743 48

email : post@hansetrust.de