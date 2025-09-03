Zefiro gibt die erfolgreiche Ausgabe von Emissionszertifikaten an den international führenden Energiegroßhändler EDF Trading bek

Im August hat Zefiro einige der ersten Emissionszertifikate nach der Orphan Well Methodology des American Carbon Registry ausgegeben, mit denen Emissionseinsparungen von 92.956 Tonnen CO2-Äquivalent bestätigt werden. Mit dieser Zertifikatsausgabe hat Zefiro nun die Bedingungen der Vorverkaufsvereinbarung mit EDF Trading, einem wichtigen Akteur an den Märkten der verpflichtenden und freiwilligen Klimakompensationen, erfüllt.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - 3. SEPTEMBER 2025 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Emissionszertifikate an EDF Trading, einen Marktführer im internationalen Energiegroßhandel, ausgegeben hat. EDF Trading gehört zu Électricité de France, einem Weltmarktführer im Bereich kohlenstoffarmer Energien, der in der Fortune 500 Europe-Liste Platz 9 und in der Fortune Global 500-Liste Platz 69 belegt.

EDF Trading hat bereits vor der tatsächlichen Entstehung der Kompensationen eine Vorverkaufsvereinbarung mit Zefiro abgeschlossen. Dies zeigt, wie begeistert die Firma von dieser einzigartigen Variante der Emissionszertifikate ist, die direkt durch die Verplombung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher in Kanada und den Vereinigten Staaten generiert werden.

In der Pressemeldung von EDF Trading, in der diese Vorverkaufsvereinbarung angekündigt wurde, erklärte Dr. Thomas Schroder (Head of Environmental Products): Kohlendioxid ist zwar die bekanntere Bedrohung, aber tatsächlich sind Methangasemissionen für einen großen Teil der heutigen globalen Erwärmung verantwortlich. Die Versiegelung stillgelegter Gas- und Ölbohrlöcher ist eine sehr naheliegende Lösung, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Sie versetzt uns in die Lage, hochwertige Ausgleichszertifikate aus der Methanreduktion anzubieten.

Diese Emissionszertifikate wurden im Rahmen des American Carbon Registry-(ACR) -Projekts 959 (ACR959) erstellt, wie Zefiro vergangenen Monat in Zusammenhang mit der Ausgabe der Emissionszertifikate und der Erstübergabe an die Firma Mercuria Energy America, LLC (Mercuria) mitgeteilt hat. Damit wurde der allererste Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch den Einsatz der von ACR geschaffenen Methodik zur Verplombung verwaister Bohrlöcher (Orphan Well Methodology) generiert wurden, getätigt.

Für ihre jeweiligen Ankäufe von ACR959-Emissionszertifikaten hat die Firma Mercuria die erste von vier Tranchen vollständig bezahlt, und EDF Trading hat am 29. August 2025 die vollständige Zahlung geleistet. Damit hat Zefiro offiziell seine ersten Einnahmen aus dem Markt der freiwilligen Klimakompensationen erzielt, die seine bestehenden Einnahmequellen aus Verplombungs- und Stilllegungsleistungen sowie Methanüberwachung ergänzen.

Tina Reine, Chief Commercial Officer von Zefiro, meint dazu: Die Akteure an den Märkten für freiwillige Klimakompensationen schätzen die durch die Orphan Well Methodology von ACR generierten Ausgleichszertifikate sehr. Wir sind stolz darauf, mit dem erfolgreichen Verkauf an einen internationalen Fortune-500-Energiekonzern eine Vorreiterrolle bei der Markteinführung dieser Zertifikate einzunehmen. Nachdem wir bereits die Grundlage für die Generierung von Emissionsgutschriften durch Sanierungsprojekte von Zefiros bestehender Abteilung für Verplombungen und Stilllegungen geschaffen haben, ist das Unternehmen nun in der Lage, noch größere Erträge aus den laufenden Sanierungsmaßnahmen im Bereich unverschlossener Öl- und Gasbohrlöcher in Amerika zu erzielen. Unser Team für Umweltmärkte hat sich hervorragend in den komplexen Bereich der Vermarktung von Emissionszertifikaten an institutionelle Käufer eingearbeitet, und wir freuen uns darauf, diese Dynamik mit unseren aktuellen und geplanten Umweltsanierungsprojekten aufzugreifen.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein Unternehmen für Umweltdienstleistungen, das sich auf die Reduzierung von Methanemissionen spezialisiert hat. Zefiro ist bestrebt, sich zu einem zentralen wirtschaftlichen Akteur im Bereich aktiver Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dabei nutzt Zefiro seine jahrzehntelange betriebliche Expertise, um neue Werkzeuge für die Reinigung von Luft-, Boden- und Wasserquellen zu entwickeln, die unmittelbar durch Methanlecks beeinträchtigt werden. Das Unternehmen hat einen voll integrierten Bodenbetrieb errichtet, dessen Treiber eine innovative Monetarisierungslösung für den aufstrebenden Markt der Methanminderung ist. Als Urheber hochwertiger US-amerikanischer Methan-Zertifikate will Zefiro langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Renditen erzielen.

Für das Board of Directors des Unternehmens,

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie bestrebt, glaubt, plant, erwartet, beabsichtigt, schätzt, antizipiert und an Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte, könnte oder dürfte, und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Aussagen über: die Absicht des Unternehmens, die Emissionen aus ausgedienten Öl- und Gasbohrungen zu reduzieren und Methangas zu eliminieren; die Partnerschaften des Unternehmens mit Betreibern der Branche, staatlichen Behörden und Bundesregierungen; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf kontinuierliche Umsatzsteigerungen und das EBITDA-Wachstum als Ergebnis dieser Partnerschaften; die Absichten des Unternehmens, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten auszubauen; die erwarteten Bundesmittel für die Schließung aufgelassener Bohrlöcher, Sanierungs- und Wiederherstellungsaktivitäten; die Erwartungen des Unternehmens, ein wachsendes Umweltdienstleistungsunternehmen zu werden; die Fähigkeit des Unternehmens, sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern die Möglichkeit zu bieten, sich der aktiven Nachhaltigkeitsbewegung anzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Renditen zu erwirtschaften; und andere Aussagen über das Geschäft des Unternehmens und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; und (v) andere Faktoren, die in ihrem Prospekt vom 8. April 2024 unter der Überschrift Risk Factors aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Zefiro Methane Corp. beauftragten Investor-Relations- Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca/) .

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zefiro Methane Corp.

Elijah Dumaresq

2501 - 550 Burrard Street

V6C 2B5 Vancouver, BC

Kanada

email : elijah@pashleth.com

Pressekontakt:

Zefiro Methane Corp.

Elijah Dumaresq

2501 - 550 Burrard Street

V6C 2B5 Vancouver, BC

email : elijah@pashleth.com