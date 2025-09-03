Rosa Clará gehört zu den begehrlichsten Top Marken im Bereich Brautmode und Abendmode, sowie festliche Kleider für die Kommunion. Das spanische Unternehmen mit Sitz in Barcelona bietet eine große Auswahl an Brautkleidern verschiedenster Kollektionen und Stilrichtungen. Die Marken Rosa Clará, Alma Novia, Aire Barcelona, Lunanovias, Adriana Alier und Martha Blanc gehören zur Rosa Clará Group.

Brautmoden Tegernsee ist Rosa Clará Gold Partner und bietet alle Top Marken und Kollektionen der Rosa Clará Group.

Die traumhaften Brautkleider von Rosa Clará der Kollektionen Rosa Clará Couture, Rosa Clará, Rosa Clará Soft, Rosa Clará Boheme, Rosa Clará Gatsby und Rosa Clará Dreams bieten viele Stilrichtungen in verschiedenen Größen. Mit den Marken Alma Novia, den Aire Kollektionen, Lunanovias, Adriana Alier und Martha Blanc deckt die Rosa Clará Group ein breites Spektrum an Größen, Stilen und auch Preisbereichen ab.

Als Rosa Clará Gold Partner bietet Brautmoden Tegernsee neben den Kollektionen an Brautkleidern auch exklusive Serviceleistungen an. Von der professionellen Brautberatung bis zu allen notwendigen Änderungen und Anpassungen in der eigenen Änderungsschneiderei und Manufaktur ermöglicht Brautmoden Tegernsee den Bräuten ein erstklassiges Erlebnis auf dem Weg zu ihrem Traumkleid und dem schönsten Tag - der unvergesslichen Traumhochzeit.

Brautmoden Tegernsee?

Natalia Boelt??

Brautatelier & Bridal Lounge?

Am Lindenplatz 10

?D-83707 Bad Wiessee?T

elefon +49 (0) 8022 271 98 35??

Manufaktur & Änderungsschneiderei?

Aiplspitzstr. 2?

D-83727 Neuhaus am Schliersee