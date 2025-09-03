Erste Charge von RC-Analysen liefert signifikante Intervalle mit hochgradigen Seltenen Erden und Niobium

Sehr hohe Gehalte - bis zu 13,98 % TREO und 7 % NbO - belegen die außergewöhnliche Mineralisierung im Araxá-Projekt, Brasilien

- Erste Charge flacher RC-Bohrungen liefert hochgradige Analyseergebnisse: Mächtige Intervalle - bis zu 41 m - hochgradiger Mineralisierung ab Oberfläche in den ersten sieben Rückspülbohrungen (RC) (1) mit Gehalten von bis zu 13,98 % TREO (139.800 ppm) und 7 % NbO (70.000 ppm), darunter:

o 41 m @ 4,52 % TREO und 0,87 % NbO ab Oberfläche

o 13 m @ 7,06 % TREO und 1,45 % NbO ab 4 m

o 11 m @ 7,03 % TREO und 0,91 % NbO ab 5 m

o 16 m @ 5,56 % TREO und 0,81 % NbO ab Oberfläche

o 5 m @ 11,83 % TREO und 3,12 % NbO ab 8 m

- Erweiterte tiefere Kernbohrungen im Gange: Drei Kernbohrgeräte sind vor Ort und arbeiten parallel mit der RC-Bohranlage, wodurch eine starke Pipeline an Analysen und Bohr-Updates geliefert wird.

- Analysen der Schneckenbohrungen bestätigen bedeutende neue Entdeckung 1 km außerhalb der MRE: Weitere Analysen der Schneckenbohrungen im Gebiet 1 km östlich der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) bestätigen weitere hochgradige Seltene Erden und deuten auf eine bedeutende neue Entdeckung mit Potenzial für ein großes Volumen oberflächennaher, hochgradiger Mineralisierung hin.

- Hoher Nd:Pr-Verhältnis: NdPr-Werte in den neuen Bohrungen erreichen bis zu 2,89 % NdPr (28.900 ppm NdPr) mit einem Verhältnis von NdPr zu TREO von bis zu 42 %.

- Mehr schwere SEE: Vermehrtes Auftreten schwerer Seltene-Erden-Elemente (SEE) - darunter Terbium, Lutetium, Gadolinium und Dysprosium - in den neuen Bohrungen mit Potenzial zur Definition bedeutender neuer Ressourcen dieser begehrten schweren SEE.

- Araxá - größte und hochgradigste karbonatitgebundene SEE-Lagerstätte in Südamerika und zweit­höchstgradige SEE-Lagerstätte weltweit in der westlichen Welt: Aktuelle JORC-konforme MRE (2) von 40,6 Mio. t mit 4,13 % TREO (41.300 ppm TREO) (2).

St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass zusätzliche hochgradige Seltene Erden- und Niobium-Mineralisierungen durch die neuesten Analysen aus Bohrungen im zu 100 % unternehmenseigenen Araxá-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bestätigt wurden.

Die neuesten Analysen bestätigen die erhebliche Größe und Kontinuität der Seltenen Erden- und Niobium-Mineralisierung im Araxá-Projekt sowie das starke Potenzial für eine bedeutende Aufwertung der bereits erstklassigen, karbonatitgebundenen, TREO- und Niobium-JORC-konformen MRE (3) - derzeit nur bis 100 m Tiefe modelliert und mit weniger als 10 % des Lizenzgebiets, das engmaschig bebohrt wurde.

Analysen der RC-Bohrungen umfassen unter anderem die folgenden Ergebnisse (vollständige Details in Tabelle 1 unten):

- 18 m insgesamt hochgradige Seltene Erden in AXRC001, bestehend aus:

o 16 m @ 5,56 % TREO ab Oberfläche, einschließlich

o 11 m @ 7,06 % TREO ab 5 m, und

o 2 m @ 12,21 % TREO ab 17 m

- 41 m insgesamt hochgradige Seltene Erden in AXRC002, bestehend aus:

o 41 m @ 4,52 % TREO ab Oberfläche, einschließlich

o 13 m @ 7,6 % TREO ab 7 m, einschließlich

o 1 m @ 13,86 % TREO ab 17 m

- 18 m insgesamt hochgradige Seltene Erden in AXRC003, einschließlich:

o 5 m @ 11,83 % TREO ab 8 m, und

o 11 m @ 4,07 % TREO ab 20 m

- 36 m insgesamt hochgradige Seltene Erden in AXRC005, einschließlich:

o 4 m @ 3,17 % TREO ab Oberfläche, und

o 3 m @ 9,90 % TREO ab 13 m, und

o 15 m @ 3,42 % TREO ab 35 m

- 44 m insgesamt hochgradige Seltene Erden in AXRC007, einschließlich:

o 1 m @ 10,20 % TREO ab Oberfläche, und

o 3 m @ 5,34 % TREO ab 7 m, und

o 34 m @ 2,74 % TREO ab 16 m, einschließlich

o 2 m @ 6,34 % TREO ab 16 m

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

Diese ersten RC-Analyseergebnisse sind ein ausgezeichneter Start und zeigen, dass wir auf Kurs sind, die große karbonatitgebundene MRE im Araxá-Projekt zu erweitern - derselbe Lagerstättentyp wie die beiden großen produzierenden Seltene-Erden-Minen außerhalb Chinas, Mountain Pass in Kalifornien und Mt Weld in Westaustralien (4).

Zusammen mit den frühen Ergebnissen der Schneckenbohrungen, die eine sehr bedeutende und spannende Entdeckung hochgradiger Seltene-Erden-Mineralisierung östlich der Hauptlagerstätte bei Araxá bestätigten, wird deutlich, dass unsere Bemühungen vor Ort beginnen, den außergewöhnlichen Reichtum, die Größe und das Wachstumspotenzial des Projekts sichtbar zu machen. Und wir sind zuversichtlich, dass noch weitere gute Nachrichten folgen werden.

Die erste Charge von Analysen aus den RC-Bohrungen zeigt die Kontinuität und Konsistenz der Seltene-Erden-Mineralisierung, was auf ein starkes Potenzial für eine substanzielle Erweiterung der MRE hinweist - bereits jetzt die höchstgradige, nicht entwickelte, JORC-konforme Seltene-Erden-Ressource weltweit.

Die Bohrkampagne mit mehreren Geräten wird fortgesetzt und wird in den kommenden Wochen und Monaten für einen starken und konstanten Nachrichtenfluss für die Aktionäre von St George sorgen.

In einer Zeit, in der Investoren zunehmend nach hochwertigen Projekten für Seltene Erden und Niobium suchen, zeichnet sich Araxá als ein herausragendes Projekt mit vielen Wettbewerbsvorteilen ab, die es zu einer überzeugenden Entwicklungsmöglichkeit für Seltene Erden und Niobium machen.

Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche und ist locker gelagert, was einen potenziellen kostengünstigen Tagebaubetrieb unterstützt. Das Projekt befindet sich in einer etablierten Bergbauregion mit gut verstandenen Genehmigungsverfahren und Umweltmanagement, was einen beschleunigten Weg zu einer möglichen Entwicklung und starke ESG-Referenzen bietet.

Das wichtigste Merkmal von Araxá ist natürlich die große, hochgradige Ressource - und wir sind begeistert, dass die laufenden Bohrungen weiterhin die Qualität der oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung belegen.

RC-Analyseergebnisse - Hochgehalte bestätigt

Die Analyseergebnisse der ersten sieben RC-Bohrlöcher sind eingetroffen. Die Bohrungen wurden vertikal bis zu einer maximalen Tiefe von 50 m in das verwitterte Profil, das an der Oberfläche beginnt, niedergebracht.

Für Seltene Erden wurden Gehalte von bis zu 13,98 % TREO (139.800 ppm TREO) durchschnitten, einschließlich NdPr-Werten von bis zu 2,89 % NdPr (28.900 ppm NdPr). Tabelle 2 unten listet die erhaltenen TREO-Analysen auf.

Für Niobium wurden Gehalte von bis zu 7 % NbO (70.000 ppm NbO) durchschnitten. Tabelle 3 unten listet die Niobium-Analyseergebnisse auf.

Diese Bohrungen zeigen die Konsistenz des Gehalts und die Kontinuität der Mineralisierung entlang des Streichens gegenüber den historischen Bohrungen, die der Erst-MRE zugrunde liegen. Die positiven Ergebnisse lassen für den Rest des Programms zur Ressourcenerweiterung und -definition Gutes erwarten, bei dem noch mehr als 9.000 m Bohrungen abgeschlossen werden müssen.

Drei Diamantbohrgeräte sind nun vor Ort und ergänzen die RC-Bohranlage; die Bohrungen sind für weitere 10-12 Wochen angesetzt. Analysen von ALS Brazil werden im vierwöchigen Turnus erwartet.

Sehr hohe NdPr-Gehalte: Die zurückgemeldeten NdPr-Werte sind sehr ermutigend, mit Gehalten von bis zu 2,89 % NdPr (28.900 ppm) und NdPr:TREO-Verhältnissen von bis zu 42 %. NdPr sind sehr gefragt für die Herstellung permanenter Seltene-Erden-Magnete und sind das Hauptprodukt der Mt-Weld-Mine von Lynas und des Mountain-Pass-Betriebs von MP Materials.

Über alle RC-Bohrungen hinweg liegt das NdPr:TREO-Verhältnis konstant zwischen 18-24 %, was eine sehr günstige Verteilung der MREO innerhalb der gesamten SEE-Zusammensetzung bestätigt. Diese Verhältnisse liegen am oberen Ende dessen, was typischerweise in karbonatitgebundenen Lagerstätten beobachtet wird, und unterstreichen das starke Potenzial von Araxá, ein Seltene-Erden-Konzentrat zu liefern, das mit den hochwertigen NdPr-Oxiden angereichert ist.

Wichtig ist, dass die erhöhten NdPr-Verhältnisse, die in den neu definierten mineralisierten Zonen östlich der aktuellen MRE durchschnitten wurden, auf eine starke Kontinuität hinweisen, die auf eine mögliche Ausweitung der Mineralisierung über das breitere System hindeutet und einen überzeugenden Fall für weitere Bohrungen zur Abgrenzung des gesamten Mineralisierungsausmaßes im Araxá-Projekt unterstützt.

Die ersten sieben RC-Bohrungen wurden innerhalb des bestehenden Rahmens der MRE abgeschlossen, zur Ressourcendefinition und um Proben für metallurgische Testarbeiten zu gewinnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80902/StGeorge_Reuter_030925...

Abbildung 1 - Schnittdarstellung mit hochgradigen TREO-Abschnitten (Cut-off 1 % TREO) und bestehender JORC-MRE.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 21-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02988576-6A1281843&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

(1) Siehe Tabellen 2 und 3 für Details zu allen erhaltenen Analysen der RC- und Schneckenbohrungen

(2) Siehe Tabelle 5 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung

(3) Siehe Tabelle 5 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung

(4) Siehe Tabelle 1 für Details zur Ressource in Mountain Pass und Mt Weld.

Freigegeben zur Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Erklärung der sachkundigen Person - Mineralressourcenschätzung

Herr Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf Mineralressourcenschätzung und historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Beau Nicholls, einer sachkundigen Person und Fellow des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Nicholls ist leitender Berater von EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- & Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den betrachteten Mineralisationstyp und die Lagerstättenart sowie auf die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Leandro Silva, einer sachkundigen Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Silva ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- & Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den betrachteten Mineralisationstyp und die Lagerstättenart sowie auf die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 1. April 2025 Erstmalige hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in einer der ursprünglichen Marktankündigungen in diesem Bericht enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktankündigungen nicht wesentlich geändert wurden.

Erklärung der sachkundigen Person - Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Carlos Silva, Senior Geologist bei GE21 Consultoria Mineral, geprüft wurden. Er ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. GE21 ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den betrachteten Mineralisationstyp und die Lagerstättenart sowie auf die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 6. August 2024 Erwerb des hochgradigen Araxá-Niobium-Projekts

- 12. Dezember 2024 St George unterzeichnet Partnerschaft für die nachgelagerte Niobium- und Seltene-Erden-Verarbeitung und -Produktion in Brasilien

- 9. Januar 2025 St George startet Programm zur Optimierung der nachgelagerten Niobium- und Seltene-Erden-Verarbeitung für das Araxá-Projekt

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in einer der ursprünglichen Marktankündigungen in diesem Bericht enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktankündigungen nicht wesentlich geändert wurden.

Erklärung der sachkundigen Person:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists ist. Herr Basso ist bei St George Mining Limited beschäftigt, um technische Beratung zu Mineralprojekten zu leisten, und er hält vom Unternehmen ausgegebene Performance Rights.

Herr Basso verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den betrachteten Mineralisationstyp und die Lagerstättenart sowie auf die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen sind und bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und des Managements des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung sind die Verwendung der Wörter könnte, dürfte, glaubt, schätzt, Ziele, erwartet oder beabsichtigt sowie andere ähnliche Wörter, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Handlungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung erwartet werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung verlassen sollten, da diese nur zum Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Notierungsregeln übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage basiert, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Datum dieser Mitteilung aktuell sind. Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form abgefasst und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Empfänger sollten sie nicht als Grundlage für Investitionsentscheidungen verwenden, da sie Ihre Anlageziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Diese Faktoren sollten - mit oder ohne professionelle Beratung - berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Investition geeignet ist.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen in irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Die Mitteilung darf in keiner Rechtsordnung verteilt werden, es sei denn, dies erfolgt im Einklang mit den dort geltenden gesetzlichen Anforderungen. Empfänger sollten sich über die für ihre eigene Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da ein Versäumnis zu einem Verstoß gegen die Wertpapiergesetze in dieser Rechtsordnung führen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen, und die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen an bestimmte Personen gedacht.

Empfänger sollten professionelle Beratung in Anspruch nehmen, wenn sie entscheiden, ob eine Investition geeignet ist. Alle Wertpapiertransaktionen beinhalten Risiken, darunter (unter anderem) das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener marktbedingter, finanzieller oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich aller verbundenen Konzerngesellschaften), seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keinerlei Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich durch Fahrlässigkeit) daraus entstehen, dass jemand auf Grundlage dieses Materials handelt oder es unterlässt zu handeln.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02988576-6A1281843&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

