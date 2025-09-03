Das Brautmodengeschäft Brautmoden Tegernsee in Bad Wiessee am zauberhaften Tegernsee bietet traumhafte Brautkleider aller Stilrichtungen verschiedenster Top Marken wie Rosa Clará oder Jesus Peiro im Brautmodenbereich an. Die Auswahl an Brautkleider umfasst neben verschiedenen Größen von 32 bis 64 auch verschiedene Stilrichtungen. Auch möglich sind Individualgrößen und massgeschneiderte Brautkleider aus der eigenen Manufaktur.

Brautmoden Tegernsee mit der eigenen Änderungsschneiderei und Manufaktur ist seit 2014 am wunderschönen Tegernsee beheimatet und seit 2024 ergänzt ein zweites Brautatelier im südbadischen Schönau im Schwarzwald in einer alten Forsthausvilla als Brautmoden Schwarzwald das Unternehmen.

Die Kollektionen der Brautkleider von Top Marken wie Rosa Clará, Jesus Peiro und Amo & Luv werden ergänzt durch Hochzeitsdirndl der eigenen Marke Dirndleria by Tali Amoo und Accessoires der eigenen Marke vanBlütental by Tali Amoo.

Neben Brautkleidern und Hochzeitsdirndl bietet Brautmoden Tegernsee auch Kommunionkleider der Marken Rosa Clará First, Carmy, Aire Mini und Monny. Passende Accessoires von vanBlütental ergänzen ideal das Traumkleid für die Kommunion.

Brautmoden Tegernsee ist Rosa Clará Gold Partner und führt alle Kollektionen der Rosa Clará Group und kann als Gold Partner exklusive Serviceleistungen für die Braut anbieten.

Brautmoden Tegernsee?

Natalia Boelt

??Brautatelier & Bridal Lounge?

Am Lindenplatz 10?

D-83707 Bad Wiessee?

Telefon +49 (0) 8022 271 98 35??

Manufaktur & Änderungsschneiderei?

Aiplspitzstr. 2?

D-83727 Neuhaus am Schliersee