Super Hero - der neue launige Partyschlager von Denise Blum

Ein Schlager für jedes Fest und jede Party

Denise Blum Zeigt uns mit "Super Hero" einmal mehr was in ihr steckt.

Mit dem energiegeladenen Song "Super Hero" zeigt uns die Sängerin, dass sie nicht nur Schlager, sondern auch mit Elementen einer Polka begeistern kann. Zum ersten Mal bewegt sich Denise Blum auf diesem Gebiet. Dabei hat sie ihren eigenen Stil gefunden. In dem mitreißenden Song beschreibt die Sängerin die Schönheit und die Anziehungskraft eines Super Hero, dessen Augen und Lächeln sie in den Bann ziehen. Wer der Super Hero ist, bleibt dabei für den Hörer völlig offen. Ist es ein Mann, eine Frau, oder gar sie selbst? Wir wissen es nicht. Eins ist aber sicher! Es wird wohl jemand mit starker Vorstellung von Gut und Böse, die das Richtige tun, um andere zu beschützen sein.

Die eingängige Hook, die von Denise Blum zum ersten Mal in Englisch gesungen wird, "You are my hero oh oh, my super hero oh oh," wird garantiert im Ohr bleiben, wie auch deren eingängige Textzeilen, die Denise Blum in Deutsch singt.

Die Sängerin beweist mit dieser Veröffentlichung ihr Gespür für Feierlaune, die direkt ins Herz trifft. "Super Hero" verspricht zu begeistern und die Tanzflächen zu füllen. Der eingängige Text stammt aus der Feder von Thomas Edler und der Komponist der Schlager Polka ist Hannes Marold mit dem Denise Blum erneut zusammen gearbeitet hat. Dies ist ein weiterer Song der unter Schlagerhimmel veröffentlicht wird. "Super Hero" wird ab dem 05.09.25 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Lassen Sie sich diesen Song nicht entgehen, denn hier "wird kein Stuhl mehr frei sein!" Es bleibt nur zu sagen, es ist ein Garant für "Gute Laune, Feiern, Tanzen und Mitsingen". Hey! Cover

Denise Blum - Super Hero 03:07 Minuten

Musik: Thomas Edler, Hannes Marold Text: Thomas Edler, Hannes Marold

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold, Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master Roland Krainz, Coverfoto: Tobias Hoppe, ToHoPhotographix, Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC: ATKC82500013, EAN 9008798717286

VÖ-Datum: 5.9.2025

Quelle: Büro Denise Blum

