Inspiration beauftragt Caracle Creek mit der Durchführung eines ersten Bohrprogramms bei Rottenstone vor dem Hintergrund des Gol

Vancouver, British Columbia - 3. September 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (ISP:CSE) (A40GPX:WKN) (ISPNF:OTC), ein kanadisches Gold- und Kupferexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die Firma Caracle Creek International Consulting Inc., ein führendes geologisches Beratungsunternehmen, mit der Planung und Umsetzung des ersten Bohrprogramms des Unternehmens auf dem Projekt Rottenstone West im Norden Saskatchewans beauftragt hat. Die Entscheidung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Goldpreis auf einem Allzeithoch liegt und Silber nahe seinem Mehrjahreshoch gehandelt wird, was günstige Voraussetzungen für eine auf Entdeckungen ausgerichtete Exploration schafft.

Diese Mitteilung schließt an die kürzlich angekündigte Vereinbarung des Unternehmens über den Erwerb sämtlicher Anteile und Rechte am Projekt Rottenstone West an, einer Liegenschaft von Bezirksgröße, die sich über zusammenhängende Mineralclaims mit rund 31.011 Hektar (76.640 Acres) Grundfläche erstreckt. Das Projekt befindet sich in strategischer Lage unmittelbar im Südwesten der jüngsten Entdeckungen von Ramp Metals Inc. innerhalb desselben geologischen Korridors.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80892/ISP_090325_DEPRcom.001...

Abbildung 1: Lageplan der Konzessionsgebiete Rottenstone West & Rottenstone North

Mit mehr als 85.000 Acres unter Kontrolle von Inspiration haben wir uns eine führende Position in einem Gebiet gesichert, das sich rasant zu einem der spannendsten VMS- und Goldexplorationsreviere Kanadas entwickelt, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration Energy Corp. Unsere Aktionäre befinden sich angesichts der explosionsartigen Zunahme der Gold- und Silberpreise in der einzigartigen Lage, von einer ungewöhnlich straffen Kapitalstruktur, einem soliden Grundbesitz und kurzfristigen Bohrungen auf vorrangigen Zielen profitieren zu können.

Der Grundbesitz von Inspiration erstreckt sich nun über die Konzessionsgebiete Rottenstone North und Rottenstone West. Auf dem Projekt Rottenstone North wurde bereits eine fortschrittliche AMRT- (Atomic Mineral Resonance Tomography)-Satellitenuntersuchung durchgeführt, die mehrere unerprobte Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Grenze - parallel und im Streichen der VMS-Entdeckung Rush von Ramp - erkennen ließ.

Das neu erworbene Projekt Rottenstone West erstreckt sich entlang derselben von Nordosten nach Südwesten streichenden Strukturen und umfasst zahlreiche historische Massivsulfidvorkommen, von denen einige bereits in den 1950er-Jahren entdeckt wurden. Trotz der frühen Identifizierung sind diese Bereiche weitgehend noch nicht anhand moderner Explorationsverfahren erprobt worden.

Die Anträge auf Erteilung von Bohrgenehmigungen wurden gestellt und Caracle Creek erarbeitet derzeit die endgültigen Pläne für eine erste gezielte Bohrkampagne.

Nachdem sich nur etwas mehr als 30 Millionen Aktien von Inspiration im Umlauf befinden, bietet das Unternehmen Investoren die hervorragende Gelegenheit, von einem Explorationserfolg in einem hochgradigen, potenzialreichen Bezirk zu profitieren. Das Unternehmen hebt sich dank seiner straffen Kapitalstruktur, seiner fortschrittlichen geophysikalischen Satellitendaten und der kurz bevorstehenden Aufnahme von Bohrungen von seinen Mitbewerbern ab und bietet ein bedeutendes Wertschöpfungspotenzial in einem zunehmend günstigen Metallpreisumfeld.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung überaus höffiger Gold- und Basismetallkonzessionsgebiete gerichtet ist. Die Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind Rottenstone North und Rottenstone West, die Inspiration Energy als einen der größten Grundbesitzer in einem der spannendsten neuen Entdeckungskorridore Kanadas positionieren.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

