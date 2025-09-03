Apex Critical Metals erweitert strategischen Schwerpunkt mit dem Erwerb eines kritischen Mineralkonzessionsgebiets in den USA

Vancouver, British Columbia - 3. September 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (Apex oder das Unternehmen) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf strategische Metalle gerichtet ist, die für die globalen Lieferketten von entscheidender Bedeutung sind, freut sich, über den aktuellen Stand einer Unternehmensinitiative zu informieren, die darauf ausgerichtet ist, den Grundbesitz des Unternehmens in den USA im Rahmen einer breiter aufgestellten Positionierung im nordamerikanischen Sektor für kritische Minerale zu erweitern.

Das Unternehmen hat über einen lokalen Vertreter die Rechte zur Exploration und die entsprechenden Optionen auf den Kauf eines 2.407 Acres großen Konzessionspakets im Mittleren Westen der USA erworben, das auf Grundlage eines historischen Explorationsdatensatzes, der dem Unternehmen zur Verfügung steht, nach Einschätzung des Unternehmens Potenzial für die Auffindung von Vorkommen der Seltenerdmetalle (REE) und kritischer Minerale besitzt. Das Projekt umfasst einen großen Teil eines seit mehr als 50 Jahren bekannten, aber weitgehend unerkundeten Komplexes seltener Metalle. Die Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. (Dahrouge) wurde beauftragt, die historischen Explorationsdaten zu überprüfen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen abzugeben.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagt dazu: Ich arbeite seit mehr als zwei Jahrzehnten persönlich mit Jody Dahrouge und seinem Team zusammen, wobei wir mehrere Jahre mit der Bewertung von Gelegenheiten für die Exploration von Seltenerdmetallen verbracht haben. Im vergangenen Jahr haben wir uns zusätzlich zu unseren Kooperationsbemühungen in Kanada (Projekt Cap) auch auf einen bestimmten Bezirk in den USA konzentriert, der unserer Ansicht nach erhebliches Potenzial für Seltenerdmetall- und Niobentdeckungen birgt. Das vielversprechende Portfolio, das wir bei Apex aufbauen, ist sehr gut auf die jüngste Verlagerung der staatlichen Prioritäten und die prognostizierte Nachfrage aus der Industrie ausgerichtet.

Das bisherige Konzessionspaket hat eine Gesamtfläche von 2.407 Acres und das Unternehmen hat die Explorationsrechte sowie eine Option auf den Kauf der Mineralrechte bei den Konzessionsgebieten für insgesamt 567.472,84 C$ erworben. Das Unternehmen hat die Option, die Mineralrechte bei den Konzessionsgebieten für 10.000 US$ pro Acre zu erwerben. Sollte das Unternehmen die Option ausüben, wird eine Net Smelter Return-(NSR)-Royalty von insgesamt 2,5 % gewährt, wobei Apex das Recht vorbehalten ist, die NSR im Gegenzug für 500.000 US$ um 0,25 % zu senken.

Dynamik der Seltenerdmetall-Lieferkette

Dieser Erwerb erfolgt zu einem Zeitpunkt beispielloser Investitionen in Seltenerdmetalle in den USA. Am 10. Juli 2025 kündigte das US-Verteidigungsministerium eine Beteiligung in Höhe von 400 Millionen US$ an MP Materials Corp.¹, dem Betreiber der Mine Mountain Pass, im Rahmen einer Transaktion an, die auch eine zehnjährige Preisgarantie für Permanentmagnete, die in Verteidigungsanwendungen zum Einsatz kommen, vorsieht. Nur wenige Tage später unterzeichnete Apple Inc. eine mehrjährige Liefervereinbarung im Wert von 500 Millionen US$ mit MP Materials, was eine der größten Zusagen eines Unternehmens gegenüber einem in den USA ansässigen Seltenerdmetallproduzenten in der Geschichte darstellt.

Die Dringlichkeit der Situation wird auch durch die Mineral Commodity Summaries 2025 des U.S. Geological Survey hervorgehoben, in denen festgestellt wird, dass die USA bei 12 kritischen Mineralen, darunter Seltenerdmetalle und Niob, zu 100 % von Importen abhängig sind.2 Im Jahr 2024 betrug der Verbrauch der USA an Seltenerdmetallen etwa 8.800 Tonnen REO-(Rare Earth Oxides, Seltenerdoxide) -Äquivalent, während die inländische Produktion in Mountain Pass bei etwa 43.000 Tonnen lag, die fast vollständig zur Veredelung nach China verschifft wurden. Mehr als 90 % des weltweiten Niobangebots stammen aus Brasilien, während die USA über keine eigene Produktion verfügen.3 Der Eintritt von Apex in den US-Markt steht im Einklang mit den Prioritäten der Regierung, die Abhängigkeit von ausländischen Quellen für diese wichtigen Rohstoffe zu verringern.

Regierungen in den verbündeten Ländern passen ihre Politik an, um diesen Herausforderungen zu begegnen. In Kanada hat Premierminister Mark Carney vorgeschlagen, Investitionen in die Erschließung kritischer Mineralvorkommen auf die von der NATO vorgeschriebenen Verteidigungsausgaben anzurechnen - ein Rahmenwerk, mit dem Milliardenbeträge in den Bergbau und die Verarbeitung im Rahmen der nationalen Sicherheitsverpflichtungen fließen könnten.4 In den Vereinigten Staaten hat das Verteidigungsministerium bereits die Verarbeitungsanlage von MP Materials und Lynas Rare Earths in Texas unterstützt, wobei Analysten davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten weitere Mittel aus dem Defense Production Act bereitgestellt werden.5,6 Unterdessen hat China sein auf Produktionsquoten basierendes System auf importierte Seltenerdmetallkonzentrate ausgeweitet, was neue Engpässe bei der weltweiten Versorgung zur Folge haben könnte.7 Zusammengenommen verdeutlichen diese Entwicklungen sowohl die Risiken der Abhängigkeit vom Ausland als auch die Chance für Unternehmen wie Apex, eine bedeutende Rolle beim Aufbau sicherer Lieferketten in ganz Nordamerika zu spielen.

Das Unternehmen verweist auch auf die zunehmende Bestätigung durch Aktivitäten von Mitbewerbern. Anfang dieses Jahres schloss Critical Metals Corp. eine 10-jährige Abnahmevereinbarung bezüglich des grönländischen Projekts Tanbreez ab, womit die zukünftige Versorgung verbündeter Märkte mit Seltenerdmetallen sichergestellt wird.8 Energy Fuels Inc. produzierte kürzlich das erste Kilogramm 99,9 % reines Dysprosiumoxid, das jemals in den USA raffiniert wurde - ein Meilenstein für die Trennung schwerer Seltenerdmetalle außerhalb Asiens.9

Mit Projekten in British Columbia, Ontario, Quebec und nun auch in den Vereinigten Staaten etabliert sich Apex als kontinentales Unternehmen für kritische Minerale. Im Zentrum des Portfolios des Unternehmens stehen Karbonatitsysteme, jene Gesteinsart, in der auch erstklassige Lagerstätten wie Araxá in Brasilien, Bayan Obo in China, Niobec in Kanada und Mountain Pass in den USA lagern. Apex wird weitere Informationen bereitstellen, wenn das Unternehmen seine Konzessionsakquisitionen abgeschlossen hat und die Exploration voranschreitet.

Vorsorglicher Hinweis zu Projektangaben:

Die hierin enthaltenen Verweise auf Marktentwicklungen und Rohstoffprojekte, die sich nicht im Besitz des Unternehmens befinden, dienen ausschließlich Informationszwecken und basieren ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen. Das Unternehmen hält die Leser dringend dazu an, alle hierin enthaltenen Informationen von Dritten, einschließlich ihrer Relevanz für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, selbst zu prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf das Unternehmen treffen. Die Mineralexploration und -erschließung ist hochgradig spekulativ und mit einer Reihe von erheblichen Risiken verbunden, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich entwickelt werden können oder, selbst wenn sie erfolgreich entwickelt werden, aus einem der vorgenannten Gründe über ihre Lebensdauer hinweg nicht wirtschaftlich rentabel bleiben. Die Mineralkonzessionen des Unternehmens befinden sich in einem frühen Stadium, und es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen eine Rendite für die Aktionäre erzielen wird. Die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund des frühen Stadiums der Geschäftstätigkeit betrachtet werden.

Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte den laufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die jeweils unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca hinterlegt sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo. (Engineers and Geoscientists British Columbia Lizence 48336), Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Quellennachweis

1 MP Materials - MP Materials Announces Transformational Public-Private Partnership with the Department of Defense to Accelerate U.S. Rare-Earth Magnet Independence. Verfügbar unter investors.mpmaterials.com/investor-news/news-details/2025/MP-Materials-Announces-Transformational-Public-Private-Partnership-with-the-Department-of-Defense-to-Accelerate-U-S--Rare-Earth-Magnet-Independence/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

2 U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries 2025 (Net Import Reliance, Rare Earths & Niobium). Verfügbar unter doi.org/10.3133/mcs2025 .

3 USGS Niobium (Columbium) Statistics - Mineral Commodity Summaries 2025. Verfügbar unter pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-niobium.pdf .

4 Carney says Canada will meet NATO spending target by developing critical minerals - Canadian Press via APTN News (24. Juni 2025). www.aptnnews.ca/national-news/carney-says-canada-will-meet-new-nato-spen...

5 U.S. Department of Defense - Office of Strategic Capital Announces First Loan Through DoD Agreement With MP Materials to Secure Critical Materials Supply Chain (10. August 2025).

www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/4270722/office-of-strategi...

5 U.S. Department of Defense - DoD Announces Rare Earth Element Award to Strengthen Domestic Industrial Base (Lynas USA heavy rare earths processing, Texas) (1. Februar 2021).

www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2488672/dod-announces-rare...

6 Developing Rare Earth Processing Hubs: An Analytical Approach - Center for Strategic and International Studies, 30. Juli 2025. www.csis.org/analysis/developing-rare-earth-processing-hubs-analytical-a...

7 China tightens grip over rare earth supply quotas - Reuters (22. August 2025).

www.reuters.com/world/china/china-tightens-grip-over-rare-earth-supply-q...

8 Critical Metals Corp. secures 10-year offtake deal to supply heavy rare earths to U.S. plant - Mining.com (27. August 2025). www.mining.com/critical-metals-ucore-ink-ten-year-offtake-deal-to-supply...

9 Energy Fuels Successfully Produces First Kilogram of 99.9 % Purity Dysprosium Oxide at its White Mesa Mill in Utah: on Track to Commence Terbium Production in Q4 2025 - Energy Fuels Inc. Investor News Release (21. August 2025). investors.energyfuels.com/2025-08-21-Energy-Fuels-Successfully-Produces-First-Kilogram-of-99-9-Purity-Dysprosium-Oxide-at-its-White-Mesa-Mill-in-Utah-on-Track-to-Commence-Terbium-Production-in-Q4-2025

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich dem Erwerb und der Erschließung von Konzessionsgebieten widmet, die Karbonatite und alkalische Gesteine mit Potenzial für wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdmetall- (REE), Niob-, Gold- und Kupfermineralisierungen beherbergen. Das Konzessionsgebiet Cap von Apex, das sich 85 Kilometer nordöstlich von Prince George (B.C.) befindet, erstreckt sich über 25 Quadratkilometer und beherbergt einen vor Kurzem identifizierten vielversprechenden Niobtrend von 1,8 Kilometer Länge. Das Karbonatitprojekt Bianco des Unternehmens erstreckt sich über 3.735 Hektar und deckt einen großen Karbonatitkomplex in einem Gebiet im Nordwesten Ontarios ab, das für das Vorkommen bedeutender Niobmineralisierungen bekannt ist. Das Projekt Lac Le Moyne erstreckt sich über rund 4.025 Hektar, wenige Kilometer nordwestlich des Karbonatikomplexes Eldor von Commerce Resources Corp. in Quebec (Kanada).

Karbonatite sind extrem seltene Gesteinsarten und weltweit sind ungefähr 600 Vorkommen bekannt. In ihnen lagern Seltenerdmetall- (REE)-Minerale, Niob, Tantal und Phosphat ebenso wie Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und ertragreichsten Nioblagerstätten der Welt, darunter Araxa und Catalão in Brasilien und Niobec in Quebec. Darüber hinaus sind sie die Hauptquelle für REE, wie etwa in Mountain Pass in Kalifornien, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in China. Sie sind auch eine wichtige Quelle für Phosphat (Apatit) wie bei Cargill in Ontario, während in der Mine Palabora in Südafrika Kupfer, Nickel, Gold, Magnetit und Vermiculit aus Karbonatit gefördert werden. Aus anderen Karbonatiten konnten bekanntermaßen Gold, Eisen, Zirkonium, Fluorit und andere Industrieminerale produziert werden.

Durch den Erwerb einer Vielzahl von Karbonatitprojekten beabsichtigt Apex, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu prüfen, um die wachsende globale Nachfrage nach Spezialmetallen in verschiedenen Branchen zu bedienen. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com . Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu durch das Unternehmen erworbene Anteile an höffigen Projekten in den USA (oben im Detail beschrieben, einschließlich der Möglichkeit weiterer Akquisitionen und des Potenzials für die Exploration und die Ausübung von Optionen, dem Potenzial für das Anhalten oder die Intensivierung von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Zukunft in einer Weise, die günstig für die Aussichten des Unternehmens sind, sowie der Absicht des Unternehmens, hochwertige Spezialmetall-Gelegenheiten auf seinen Konzessionsgebieten zu untersuchen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die das Eintreten dieser Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Stadium der Erschließung befinden und das Unternehmen bisher keine aktuellen Mineralressourcen oder -reserven identifiziert hat; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren oder die Kaufoptionen auf die neu gepachteten Prospektionsgebiete des Unternehmens in den Vereinigten Staaten auszuüben; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

