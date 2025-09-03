Der Kupfermarkt ist angespannt und macht das Metall attraktiv

Kupfer ist ein Industriemetall, das immer wichtiger wird und vermutlich auch immer teurer.

Die Lagerbestände an raffiniertem Kupfer sind in den USA zwar hoch, da Händler aufgrund der Zollankündigungen Einfuhren vorgezogen haben, aber es gibt mehrere Faktoren, die die Kupfernachfrage antreiben. Laut Prognosen wird im laufenden Jahr der globale Verbrauch von raffiniertem Kupfer um etwa 4,5 Prozent ansteigen. Gleichzeitig wird mit einem Ansteigen des Minenangebots von nur 0,5 Prozent gerechnet. Der Bau neuer Minen ist eine kostenintensive und langwierige Sache. Viele Kupferförderstätten sind relativ alt und die Ergiebigkeit sinkt.

Die raffinierte Produktion wird gemäß Schätzungen nur 1,9 Prozent zulegen. Denn zwar ist die chinesische Produktion höher, aber dagegen sind Kürzungen im Ausland gegenzurechnen. Auch rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg des globalen Defizits an raffiniertem Kupfer für 2026. Zu den Faktoren, die den Kupferverbrauch nach oben treiben, gehören erneuerbare Energiequellen, Stromnetze, das Bauwesen und Elektrofahrzeuge. Zudem dürften chinesische Konjunkturimpulse die Nachfrage stützen. Bei den Stromnetzen gilt, dass es besonders in den USA und in Europa ausgebaut werden muss. Im Aufbau ist die Infrastruktur in Indien und in Afrika. All dies erfordert Milliarden und eine Menge Kupfer. Ein ganz anderes Argument liegt im Goldpreis. Betrachtet man die Chartverläufe bei Gold und Kupfer, so folgt der Kupferpreis meist dem Goldpreis mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Steigt der Goldpreis, dann kommt es oft zu einer breiten Aufwärtsbewegung im Rohstoffbereich und speziell bei Kupfer.

Die Arizona Sonoran Copper Company - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonora... - gehört damit zu den Kupfer-Unternehmen, die von der Entwicklung profitieren dürften. Die Gesellschaft verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es punktet mit einer sehr guten wirtschaftlichen Bewertung.

Meridian Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-minin... - verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societ... -) und Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-co... -).

