Hannan erweitert die Fläche des Goldvorkommens Previsto um 2,1 km

02. SEPTEMBER 2025 - Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate-update-val... -) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) freut sich, die Identifizierung einer neuen Goldzone in Honda Creek bekannt zu geben, die sich 1,3 km bis 2,1 km süd-südwestlich des Previsto Central-Prospekts in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Valiente-Projekt in Peru befindet.

Wichtige Punkte:

1. Bedeutende neue Goldzone identifiziert: In Honda Creek, 1,3 km bis 2,1 km süd-südwestlich des Prospektionsgebiets Previsto Central, wurde eine bedeutende 2 km x 0,8 km große Zone mit Goldanomalien entdeckt. Bei Honda Creek ergaben Gesteinsproben bis zu 0,92 g/t Au und Bodenproben bis zu 0,70 g/t Au, was eine bedeutende Erweiterung der bekannten mineralisierten Fläche über Previsto Central hinaus darstellt.

2. Goldkonzentriertes System in sedimentären Wirtsgesteinen: Die Zone Honda Creek weist eine ausschließlich goldhaltige Mineralisierung auf (alle Proben www.hannanmetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, unterstützt weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten; die Gefahr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publizität in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Abbildung1 : Übersicht über das 1.002 km² große Projektgebiet Valiente in Peru.

Abbildung2 : Karte mit der ausgedehnten 5 x 5 km großen Goldanomalie bei Previsto und der Lage der Ergebnisse von Honda Creek im Vergleich zum Goldgebiet Cripple Creek.

Abbildung 3: Vergrößerte Karte des Arbeitsgebiets Honda Creek mit Boden- und Gesteinsprobenergebnissen.

