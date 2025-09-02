Goldpreis tendiert nach oben, ebenso die Nachfrage

Indien überlegt, Beschränkungen für Gold-ETFs in Pensionsanlagen aufzuheben. Dies könnte die Investitionsnachfrage stärken.

Laut Berichten planen Pensionsfondsmanager in Indien die Erlaubnis für Investitionen in Gold-ETFs zu beantragen. Die Aufsichtsbehörde soll wohl den Vorschlag prüfen. Der Altersvorsorgefonds Indiens wächst schnell. Fondsmanager möchten dessen Rendite steigern, daher die Pläne. Die Pensionsfonds Indiens machen insgesamt zirka 177 Milliarden US-Dollar aus. Aktuell dürfen Gold-, Immobilien und Infrastrukturfonds aber nur fünf Prozent der Gesamtinvestitionen eines Pensionsfonds ausmachen. Indiens Wirtschaft wächst und so ist der Gesamtwert der Pensionsfonds auch stark angestiegen. Goldinvestitionen als Altersvorsorge werden allgemein immer beliebter und in Indien könnte also nun der Investitionsbereich in Sachen Gold einen gehörigen Schub bekommen. Indische Gold-ETFs erfreuen sich auch seit einiger Zeit großer Beliebtheit. Insgesamt gibt es zurzeit in Indien 21 notierte Gold-ETFs.

Auch hierzulande können sich Gold-ETFs über Zugänge freuen. Schon seit Jahresbeginn sind die Bestände großer Edelmetall-ETFs deutlich nach oben gegangen. Und es ist keine große Neuigkeit, dass bei Bullenmärkten sowohl bei Gold als auch bei Silber die Bestände der ETFs ansteigen. Nachdem Gold-ETFs lange Zeit eher weniger beliebt waren und es Abflüsse gab, scheint nun eine Trendwende durch die starken Zuflüsse gekommen zu sein. Besonders gern bei Gold-ETFs greifen momentan die Nordamerikaner zu, gefolgt von Asien. Die Gold-ETFs machen aktuell rund 3.657 Tonnen Gold aus, das ist der höchste Wert seit drei Jahren. Aber da ist noch Luft nach oben, wie gesagt, zum Beispiel in Indien. Wer lieber einen Hebel auf den Goldpreis möchte, sollte zu den Werten von Bergbaugesellschaften greifen.

