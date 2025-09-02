Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zur Strategie- und Geschäftsberaterin, um die nächste Wachstumsphase zu begleiten

Montreal, QC, Kanada, 2. September 2025 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC) (FSE: DTC) (USOTC: DTCFF), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Wirkstoff-Delivery-Technologien spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Amie Phinney, PhD, MBA zur Strategie- und Geschäftsberaterin mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Dr. Phinney wird eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um die kurz- und langfristigen Strategien des Unternehmens zu verfeinern und auszurichten, während es spannende neue Richtungen verfolgt, die sich aus jüngsten wissenschaftlichen Fortschritten ergeben.

Dr. Phinney ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der Kommerzialisierung von Life Sciences mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, die sich über pharmazeutische F&E, biotechnologische Innovation und strategische Ökosystementwicklung erstreckt. Sie hatte verschiedene Positionen bei den Pharmaunternehmen Abbott und AbbVie in den USA inne, wo sie Allianzen leitete, strategische Planung verantwortete und Geschäftsabläufe in der globalen F&E steuerte. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie wissenschaftliche Führungsrollen bei Solvay Pharmaceuticals in Europa inne und brachte mehrere präklinische Programme in die klinische Entwicklung.

Sie war anschließend Chief Scientific Officer bei Lakeside Discovery, einer von Risikokapital unterstützten Allianz zwischen der Northwestern University und Deerfield Management, die Frühphasen-Therapieprogramme vorantreibt. Zuletzt war sie Senior Director of Partnerships and Business Development bei adMare BioInnovations, wo sie die Entstehung mehrerer Biotech-Unternehmen aus der kanadischen Wissenschaft unterstützte. Darüber hinaus bringt sie unternehmerische Erfahrung als Mitgründerin von Block Biosciences Inc. und Discovery-2-Innovation Life Sciences Consulting mit, über die sie zahlreiche Biotech-Start-ups und akademische Gruppen in den USA und Kanada begleitet hat.

Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung unseres Unternehmens, da unsere Wissenschaft neue und transformative Möglichkeiten eröffnet, sagte Sébastien Plouffe, Gründer und CEO von Defence Therapeutics. Amies außergewöhnliche Erfolgsbilanz - sowohl in wissenschaftlicher als auch strategischer Führungsrolle bei internationalen Pharmaunternehmen sowie bei risikokapitalfinanzierten Start-ups - wird uns helfen, dieses Momentum zu nutzen und Defence für nachhaltiges Wachstum zu positionieren.

Ich freue mich sehr, Defence Therapeutics dabei zu unterstützen, seinen strategischen Weg nach vorne zu gestalten, sagte Dr. Phinney. Die Wissenschaft des Unternehmens betritt neues Terrain und ist bereit, das Feld der antikörperbasierten Therapeutika zu transformieren. Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam eine Roadmap zu entwickeln, die diese Entdeckungen in Innovationen übersetzt, welche langfristige Wirkung für die Patienten, Partner und Aktionäre von Defence haben werden.

Dr. Phinney hat einen PhD in Biomedizinischer Forschung von der Universität Basel, Schweiz, sowie einen MBA von der Lake Forest Graduate School of Management in Chicago, USA. Außerdem absolvierte sie Executive-Trainings in Governance, Private-Capital-Investment und Leadership an der Rotman School of Management der Universität Toronto, der Ivey Business School sowie an der Kellogg School of Management der Northwestern University.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das die nächste Generation von ADC-Produkten mithilfe seiner proprietären Plattform entwickelt und konstruiert. Das Kernstück der Plattform von Defence Therapeutics ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in ihrer intakten Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch können Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs gesteigert werden.

Für weitere Informationen:

Sébastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

P: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sondern sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und sind im Allgemeinen - aber nicht immer - an den Wörtern erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen oder an Formulierungen, die aussagen, dass Ereignisse oder Bedingungen werden, würden, könnten oder sollten eintreten. Obwohl das Unternehmen glaubt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind regulatorische Maßnahmen, Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, markt- oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die CSE noch ihr Marktregulierer, wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist, übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

