dynaCERT erhält von Hydrofuel eine Bestellung von 100 HydraGEN™-Geräten für die Auslieferung nach Mexiko

TORONTO, ON - 2. September 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass von der Firma Hydrofuel Technologies LLC (Hydrofuel) - einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die den Gesetzen des Bundesstaates Texas unterstellt ist und von den Herren Francisco Bricio und Ricardo Montoya geleitet wird - eine Bestellung von mit der HydraGEN-Technologie ausgestatteten Produkten für die Auslieferung nach Mexiko sowie die erforderliche Anzahlung für diese Produkte eingegangen ist.

Hydrofuel hat mit dynaCERT eine Vereinbarung für den Ankauf von einhundert (100) HG1 HydraGEN-Geräten bzw. der gleichen Anzahl von HG2 HydraGEN-Geräten in den nächsten zwölf (12) Monaten unterzeichnet. Fünfundzwanzig (25) Stück dieser HydraGEN-Geräte werden derzeit vom Unternehmen an Hydrofuel geliefert, um die getroffene Vereinbarung einzuhalten.

Im Rahmen einer separaten Vereinbarung wurde Hydrofuel zum Vertriebspartner von dynaCERT für den mexikanischen Markt und den US-Bundesstaat Texas ernannt. Die Firma Hydrofuel wird von den erfahrenen Unternehmern Francisco Bricio, Ricardo Montoya und Jose Topete del Valle geleitet. Im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet sich Hydrofuel zur Entwicklung eines Absatzmarktes für die HydraGEN-Technologie in Mexiko und Texas (USA). Anhand dieser Transaktion wird deutlich, welches Vertrauen Hydrofuel den Produkten von dynaCERT entgegenbringt, und dass nachhaltige Technologien auch in Mexiko immer stärker nachgefragt werden.

Francisco Bricio, CEO von Hydrofuel, erklärt: Mexiko liegt hinsichtlich der Anzahl der in Betrieb befindlichen LKWs weltweit an siebter Stelle und hinsichtlich der Produktion von Diesel-LKWs an neunter Stelle; Mexikos Marktanteil am gesamten LKW-Handel über die Stadt Laredo in Texas liegt bei 45 %. Es ist daher nur logisch, dass man dort eine dringend benötigte Technologie wie die HydraGEN-Technologie von dynaCERT auf den Markt bringt. Hydrofuel ortet für die HydraGEN-Technologie von dynaCERT nicht nur Potenzial im traditionellen Transportsektor, sondern auch bei stationären Generatoren sowie im Off-Highway-Markt, beispielsweise bei Bau- und Bergbaumaschinen. Dank dieses Potenzials erschließen sich für Hydrofuel weitere Märkte und Geschäftschancen für eine nachhaltige Expansion.

Kevin Unrath, COO von dynaCERT, meint dazu: Für dynaCERT ist Hydrofuel ein willkommener starker neuer Vertriebspartner, und wir sind mit diesem Auftragserfolg sehr zufrieden. Gemeinsam mit Hydrofuel können wir den mexikanischen Markt weiterentwickeln und die globale Wende in Richtung eines emissionsarmen Verkehrs aktiv mitgestalten. Mexiko ist für dynaCERT ein Markt von großer strategischer Bedeutung. Das Land verfügt über eine Vielzahl von Unternehmen, die sowohl im Straßenverkehr als auch im Off-Highway-Segment tätig sind, wie etwa Lebensmittelproduzenten mit umfangreichen LKW-Flotten, die täglich weite Strecken zurücklegen. Darüber hinaus ist Mexiko eine wichtige Größe im lateinamerikanischen Transportsektor, wo das Interesse an umweltfreundlichen Technologien zur Steigerung der Effizienz und Senkung der CO-Emissionen ständig wächst.

Bernd Krüper, President und ein Direktor von dynaCERT, erklärt: Die neue Vertriebsvereinbarung ist für uns eine großartige Chance, um unser Umsatzvolumen im Zielgebiet von Hydrofuel deutlich zu steigern. Außerdem bietet sie dynaCERT die Möglichkeit, sich ein Standbein in einem strategisch bedeutenden Marktsegment der Automobil- und Off-Highway-Branche aufzubauen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG- Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, die in Fahrzeugen, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com .

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung von dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von dynaCERT oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Insbesondere können Informationen über Hydrofuel Technologies LLC und seine Vertreter sowie die hierin enthaltenen Zitate von Personen nicht unabhängig überprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die ualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedarplus.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Im Namen des Boards

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, Chairman & CEO

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 - 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

Kanada

email : info@dynacert.com

Pressekontakt:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 - 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

email : info@dynacert.com