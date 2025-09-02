Herzensangelegenheit für den Bond auf Brettern: Sarajevo.

Christian Flühr ist bei seinem Weltrekordvorhaben #Project3M in der Olympiastadt von 1984 unterwegs. Lejla Cikota, die der Exremsportler noch von SFOR kennt, holte das Event nach Sarajevo.

Der deutsche Extremskifahrer Christian Flühr, einer der bekanntesten Extremskifahrer Europas, startet im kommenden Winter seinen bisher größten Weltrekordversuch: 3 Millionen Höhenmeter auf Skiern - in nur einem Jahr. Ein Teil dieses ambitionierten Projekts wird ausgerechnet in Sarajevo, der Olympiastadt von 1984, stattfinden.

Doch es geht um mehr als nur sportliche Höchstleistungen. Für Flühr ist Sarajevo eine Herzensangelegenheit - ein Ort, der ihn seit einem Schlüsselmoment im Jahr 1999 emotional tief verbindet.

Damals war der junge Soldat im Rahmen seines Bundeswehreinsatzes bei der SFOR-Mission in Ilidža stationiert. Dort, wo heute die moderne Therme steht, lernte er Lejla Cikota kennen - Sprachmittlerin der Bundeswehr und eine Frau, deren Weg sich über Jahrzehnte immer wieder mit seinen kreuzen sollte.

"Sarajevo hat mich damals sofort in den Bann gezogen: Diese Stadt, ihre Menschen, ihre Geschichte und die umwerfende Natur - vor allem die Skigebiete rund um die Bjelasnica. Trotz der Spuren des Bürgerkriegs war für mich klar: Diese Stadt hat Seele", erinnert sich Flühr.

Wiedersehen mit Geschichte - und Lejla

Zwölf Jahre später kehrte Christian Flühr als Skijournalist zurück - mit dem Ziel, über den Wintersport in Bosnien zu berichten. Was er nicht wusste: Die deutschsprachige Mitarbeiterin im Skigebiet, die ihm empfohlen wurde, war Lejla Cikota. Dieselbe Lejla, die er einst im SFOR-Hauptquartier getroffen hatte.

"Dieses Wiedersehen war magisch. Lejla erkannte mich sofort, und wir wussten beide: Das ist keine gewöhnliche Begegnung. Seitdem ist der Kontakt nie wieder abgebrochen."

Mit Lejla als verlässlichem roten Faden entstand über die Jahre eine emotionale Bindung zu Sarajevo - geprägt von Wiedersehen mit alten Bekannten, Begegnungen mit neuen Menschen und der Sehnsucht nach den Bergen von Bosnien.

Der größte Rekord aller Zeiten - mit Sarajevo als Destinationsort

"Project 3M" heißt der neue Weltrekordversuch: 3 Millionen Höhenmeter auf Skiern in 365 Tagen. Ein Mammutprojekt, das Planung, Kraft und Willen erfordert. Flühr wird auf fünf Kontinenten unterwegs sein - und Sarajevo ist dabei ein zentrales Kapitel.

Dank Lejla Cikota, die heute Chief Race Officer beim Europacup auf der Bjelasnica ist, wurde der Kontakt zu den lokalen Organisatoren wiederbelebt. Nun steht fest: Ein Teil des Rekords wird auf der Bjelasnica gefahren.

Lejla Cikota: "Für Sarajevo ist das eine große Chance. Es gibt keine vergleichbare Skiveranstaltung auf der Welt. Christian wird Sarajevo auf die internationale Bühne bringen - als Botschafter für den bosnischen Wintersport."

Christian Flühr: "Sarajevo ist für mich viel mehr als ein Ort - es ist ein Teil meiner Geschichte. Diese Stadt hat mein Leben verändert. Jetzt kann ich ihr mit diesem Projekt etwas zurückgeben."

Ein globales Projekt - mit bosnischem Herz

Flührs Vorhaben ist nicht nur ein sportlicher Kraftakt, sondern ein Projekt, das Menschen, Kulturen und Berge verbindet. In über 250 Skitagen will er das scheinbar Unmögliche schaffen: mehr als 12.000 Höhenmeter pro Tag - weltweit, in Skihallen, auf Matten und Gletschern. Der Live-Ticker, wo der aktuelle Stand der Vorbereitung abgerufen werden kann, int unter https://www.bond-auf-brettern.com/live-ticker-project-3m

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

#Project3M

Andre Marvin

Unterlaus 22B

83620 Feldkirchen-Westerham

Deutschland

fon ..: 1236

web ..: http://Bond-Auf-Brettern.com

email : project-3m-presse@ichwillmehr.net

Christian Flühr (*1973, Oberhausen) zählt zu den führenden Extremskifahrern Europas.

Er hat bislang:

14 offizielle Ski-Weltrekorde aufgestellt

Am 31.01.2025 einen Guinness-Weltrekord mit 80 Liften an einem Tag in Kitzbühel und Umgebung erreicht

In über 20 Ländern Expeditionen durchgeführt

Als "Bond auf Brettern" verbindet er sportliche Grenzen mit nachhaltigem Tourismus und einem offenen Blick für die Menschen hinter den Bergen.

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

Pressekontakt:

#Project3M

Andre Marvin

Unterlaus 22B

83620 Feldkirchen-Westerham

fon ..: 1236

web ..: http://Bond-Auf-Brettern.com

email : project-3m-presse@ichwillmehr.net