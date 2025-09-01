Holzhändler Enno Roggemann: seit 25 Jahren erfolgreich FSC®-zertifiziert

Enno Roggemann engagiert sich seit 25 Jahren mit seinen FSC®-zertifizierten Produkten für eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft sowie eine sozial faire Produktion gemäß der FSC®-Produktkettenzertifizierung. Max Roggemann nahm die Jubiläumsurkunde des Forest Stewardship Councils® am 22.08.2025 entgegen.

Bremen, 25.08.2025: Mit der Übergabe der Jubiläumsurkunde am 22.08.2025 in Bremen wurde Enno Roggemann‘s langjähriges Engagement für eine nachhaltige Waldwirtschaft bestätigt. FSC® Deutschland Geschäftsführer Alfred Schumm betonte: „Seit 1999 engagiert sich Enno Roggemann für die verantwortungsvolle Beschaffung zertifizierter Waldmaterialien – und nimmt damit in Deutschland eine Vorreiterrolle ein. Mit höchsten Umwelt- und Sozialstandards sowie einer transparenten, sicheren Wertschöpfungskette setzt das Familienunternehmen seit mehr als 25 Jahren Maßstäbe und gestaltet aktiv den Weg in eine nachhaltigere Zukunft.“

Nachhaltiges Wirtschaften als Teil der Unternehmensstrategie

Die Firmengruppe Enno Roggemann bekennt sich klar zum Schutz der endlichen Ressourcen des Planeten. Nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvolle Beschaffung stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Dieses Selbstverständnis der ethischen Grundsätze wird durch die FSC®- und PEFC-Zertifizierungen, den 2024 erstmalig veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht sowie das RogSave-System belegt. Neben dem verantwortungsvollen Einkauf spielen auch die Risikobewertungen und daraus abgeleitete Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Natur eine essenzielle Rolle.

Geschäftsführer Max Roggemann freute sich über die Glückwünsche: „Mit unserem Engagement für eine bewusste Forstwirtschaft und der Wertschätzung von Holz als vielseitigem, klimafreundlichem Naturprodukt übernehmen wir Verantwortung – heute und für kommende Generationen. Unser Ziel ist es, die Wälder dieser Erde langfristig zu bewahren und nachhaltig zu nutzen. Wir freuen uns sehr, über die Anerkennung und gemeinsam mit dem FSC auch in Zukunft die wertvolle Ressource Holz und damit unseren Planeten zu schützen.“

Vorreiter in einem wirkungsvolles Zertifizierungssystem

FSC® hat sich in Deutschland als eines der drei führenden Nachhaltigkeitszeichen etabliert und genießt einen hohen Wiedererkennungswert von 72 Prozent bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dies unterstreicht die nationale Symbolkraft des Kennzeichens als verlässlichen Standard für nachhaltige Waldwirtschaft. Auch international setzt FSC®-Maßstäbe: Mit einer Zertifizierung von mehr als 160 Millionen Hektar Wald auf der ganzen Welt trägt FSC® maßgeblich zur Sicherung von Waldökosystemen weltweit bei.

Zum Unternehmen:

Die Roggemann-Gruppe gehört bundesweit zu den führenden Holzhändlern und Importeuren von Holzwaren im B2B-Bereich. Das Unternehmen besteht seit 1948 und hat neun Standorte deutschlandweit. Die Kunden aus Handwerk, Handel und Industrie können aus mehr als 13.000 Produkten auswählen. Mit einer gesamten Lagerfläche von mehr als 360.000 m² kann das Unternehmen eine hohe Verfügbarkeitsrate und eine kurze Lieferzeit anbieten.

