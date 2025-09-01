4. Krombacher FanTalk mit Andreas Klement - Saisonauftakt in der 2. Handball-Bundesliga

4. Krombacher FanTalk mit Andreas Klement - Saisonauftakt in der 2. Handball-BundesligaPressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-09-01 07:36.
"Eintracht Hagen startet in Coburg in die neue Saison - live begleitet vom Krombacher FanTalk mit Moderator Andreas Klement und spannenden Gästen."
Hagen, 01. September 2025. Heute Abend ist es soweit: Der Krombacher FanTalk geht in seine 4. Auflage. Ab 18:45 Uhr lädt VfL Eintracht Hagen alle Fans ins Wirtshaus Humpert am Höing (Fleyer Straße 123) ein, um gemeinsam den Saisonstart der Grün-Gelben in der 2. Handball-Bundesliga beim HSC Coburg zu erleben.
Der FanTalk ist längst mehr als nur Public Viewing - er ist Treffpunkt für alle Handballbegeisterten in Hagen. Moderator Andreas Klement führt gewohnt lebendig durch den Abend, begrüßt spannende Gäste und sorgt dafür, dass die Fans aktiv eingebunden werden. Per "Bierdeckelfragen" können sie ihre eigenen Themen und Fragen direkt in die Diskussion einbringen.
Zum Saisonauftakt hat sich die Eintracht zwei echte Hagener Urgesteine als Gesprächspartner gesichert: Tobias Mahncke, Leiter der PR-Abteilung von Eintracht Hagen, und Alexander "Becko" Becker, langjähriger Spieler und Identifikationsfigur des Hagener Handballs. Gemeinsam mit Moderator Klement geben sie Einblicke rund um das Team, die Saisonziele und die besondere Fan-Kultur in Hagen.
Neben der Live-Übertragung des Spiels verspricht die Veranstaltung eine mitreißende Atmosphäre, in der Eintracht-Fans nah an ihrem Team sind - auch wenn die Mannschaft auswärts spielt.
"Der Krombacher FanTalk ist für mich eine besondere Bühne, weil hier Handball-Leidenschaft, Nähe zu den Fans und spannende Gespräche zusammenkommen", sagt Moderator Andreas Klement.
Fakten zum FanTalk:
Wann: Montag, 1. September 2025, ab 18:45 Uhr
Wo: Humpert am Höing, Fleyer Straße 123, Hagen
Spiel: HSC Coburg - VfL Eintracht Hagen (1. Saisonspiel, 2. Handball-Bundesliga)
Moderation: Andreas Klement
Interviewgäste: Tobias Mahncke und Alexander "Becko" Becker
Über den Krombacher FanTalk
Der Krombacher FanTalk begleitet die Auswärtsspiele von Eintracht Hagen mit Live-Übertragung, Interviews und Diskussionen. Moderator Andreas Klement bringt Fans, Spieler und Offizielle an einen Tisch - nahbar, interaktiv und mitten im Herzen Hagens. Seit seiner Premiere hat sich der FanTalk als fester Bestandteil des Hagener Handball-Kalenders etabliert.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Leadership meets Sports
Herr Andreas Klement
Brinkhofstr. 102
58642 Iserlohn
Deutschland
fon ..: 01726874687
web ..: https://andreasklement.de
email : a.klement@andreasklement.de
Andreas Klement ist Leadership-Experte, Speaker, Buchautor und Sportkommentator.
Als ehemaliger Leistungssportler und heutiger Coach begleitet er Menschen und Unternehmen auf dem Weg durch Wandel und Transformation - mit Haltung, Klarheit und Humor.
Pressekontakt:
Leadership meets Sports
Herr Andreas Klement
Brinkhofstr. 102
58642 Iserlohn
fon ..: +49 1726874687
email : a.klement@andreasklement.de
Über connektar
Vorname
connektar.de
Nachname
Presseverteiler
Homepage
http://www.connektar.de