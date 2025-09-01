Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Nordseeblender" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

In einem Luxus-Ferienhaus werden ein toter Makler und vier betäubte Gäste gefunden. Die Kommissare Köhler & Wolter ermitteln in einem Kriminalfall, der sie in die Abgründe von Betrug und Rache führt.

Im neuen Ostfrieslandkrimi von Sina Jorritsma endet eine Abzockmasche für den Immobilienhändler Dr. Hanno Schubert tödlich. Doch warum liegen vier weitere bewusstlose Personen am Tatort? Waren diese Leute am Mord beteiligt oder wurden sie ebenso überrascht? Der Kriminalfall verdichtet sich zu einem hochspannenden Küstenkrimi, der niemanden kaltlässt.

Klappentext:

"Der Mann war ein skrupelloser Blender! Er hat uns alle getäuscht." Im Garten eines luxuriösen Ferienhauses an der Nordseeküste wird der Immobilienmakler Dr. Hanno Schubert tot aufgefunden. Im Haus selbst entdecken die herbeigerufenen Kommissare Torsten Köhler und Gerrit Wolter von der Kripo Norden vier weitere Personen - betäubt mit K.-o.-Tropfen. Schon kurz nach dem Beginn der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der vermeintliche Makler ein heimtückischer Betrüger war, der mit seinen Gehilfen wohlhabende Kunden, die an Immobilien in Ostfriesland interessiert waren, um ihr Geld gebracht hat. Handelt es sich also um einen Mord aus Rache? Oder steckt etwa seine Ex-Frau, die er ebenfalls um ihr Geld erleichterte, dahinter? Erst als es den Kommissaren gelingt, die Ereignisse in der Mordnacht genau zu rekonstruieren, fügen sich alle Puzzleteile plötzlich zusammen und führen auf die Spur des Mörders …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FPB8HGPR sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076694674 .

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe "Köhler und Wolter ermitteln":

Als ehemaliger Zielfahnder des BKA ist Kommissar Torsten Köhler unter den ostfriesischen Polizisten ein echter Exot. Nach Jahren ständiger Todesgefahr und einem schweren persönlichen Schicksalsschlag hat er sich zur Kripo Norden ins beschauliche Ostfriesland versetzen lassen.

Doch auch auf dem platten Land ist es nicht so friedlich, wie es scheint … Gemeinsam mit seinem Kollegen Gerrit Wolter geht der Ex-BKA-Mann in Ostfriesland auf Verbrecherjagd. Das Duo der Kripo Norden löst jeden Mordfall - mit kühlem Kopf und oft auch ganz unkonventionell.

