RLS-Vortragsveranstaltung in Kassel "TOMAC Stimulationsgeräte für RLS"

Einladung zur Restless-Legs-Vortragsveranstaltung "_Tonic Motor Activation (TOMAC) Stimulationsgeräte für RLS_" KISS Kassel, Treppenstraße 4 am 03.09.2025 ab 17:00 Uhr.

Kassel, den 01. September 2025. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. und deren Selbsthilfegruppe Kassel laden zu einer Vortragsveranstaltung am 03.09.2025 ab 17:00 Uhr ein. Veranstaltungsort ist das KISS Kassel, Treppenstraße 4. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nach der Begrüßung der Selbsthilfegruppen-Leiterin Rita Schirjack hält PD Dr. med. Cornelius Bachmann den Vortrag zum Thema "_Tonic Motor Activation (TOMAC) Stimulationsgeräte für RLS_".

Tonic Motor Activation (TOMAC) ist eine nicht-invasive, periphere Nervenstimulationstherapie, die zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms (RLS) eingesetzt wird. Sie verwendet elektrische Impulse, um den Nervus peroneus zu stimulieren und so den Musculus tibialis anterior zu aktivieren, was zu einer Linderung der RLS-Symptome führt. TOMAC wird als vielversprechendes, sicheres und gut verträgliches Mittel zur Behandlung von RLS angesehen, insbesondere für Patienten, die auf Medikamente nicht ansprechen oder Nebenwirkungen haben.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das "Syndrom der unruhigen Beine" ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für das RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine.

Die genauen Ursachen des RLS sind noch nicht geklärt. Es handelt sich um eine Erkrankung, bei der verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Dazu gehören nach heutigem Wissenstand ein gestörter Eisenstoffwechsel sowie ein Mangel am Botenstoff Dopamin im Gehirn.

Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffene, deren Angehörige und medizinisch-pflegerisches Personal aufzuklären und deren Kenntnis über Krankheit und Therapie zu erhöhen. Dies erfolgt durch umfangreiches gedrucktes und Online-Informationsmaterial, aber insbesondere auch durch die lokale Präsenz in Form von Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene Rat suchen und sich austauschen können.

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

