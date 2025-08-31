Drei spezialisierte Fachblogs für Klima, Dekoration und Beleuchtung

Die digitale Wohnberatung erhält neue Impulse durch drei spezialisierte Online-Magazine, die fundierte Expertise für Klimatechnik, Interieur-Design und moderne Beleuchtung bieten. Die Plattformen liefern regelmäßig neue Fachartikel, Produktempfehlungen und aktuelle Trends.

Das Klima-Magazin Ventigator konzentriiert sich auf alle Aspekte der modernen Klimatechnik. Die Artikel behandeln revolutionäre Kühltechnologien ohne Kompressor, effiziente Energielösungen für Großgebäude und innovative Raumklima-Konzepte. Besondere Schwerpunkte liegen auf nachhaltigen Heiz- und Kühlsystemen, der Nutzung von Erdwärme und Solartechnik sowie der fachgerechten Wartung klimatechnischer Anlagen.

Dekorieur widmet sich der Welt von Dekoration und Interieur. Das Online-Magazin präsentiert kreative Wohnideen mit natürlichen Materialien, stilvolle Accessoires für jeden Raum und nachhaltige Möbellösungen. Von handwerklicher Flechtkunst über textile Wandgestaltung bis hin zu verschiedenen Stilwelten wie Industrial Design und minimalistischer Eleganz werden alle Facetten moderner Raumgestaltung behandelt.

Das Lichtmagazin Illuminoso beleuchtet die vielseitigen Möglichkeiten moderner Lichttechnik. Die Artikel reichen von innovativer Raumbeleuchtung und Quantenlicht-Technologien bis hin zu nachhaltigen Beleuchtungslösungen mit Solarenergie. Besondere Aufmerksamkeit erhalten aktuelle Design-Trends, energieeffiziente LED-Technologien und stromlose Lichtkonzepte für umweltbewusstes Wohnen.

Alle drei Magazine zeichnen sich durch kontinuierliche Aktualität aus. Mit mehreren neuen Fachartikeln pro Woche bleiben die Leser über neueste Entwicklungen, Technologien und Gestaltungsideen informiert. Die thematische Spezialisierung ermöglicht eine fundierte Behandlung jedes Bereichs mit der erforderlichen fachlichen Tiefe.

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011