Drei spezialisierte Fachblogs für modernes Wohnen

Mit drei thematisch fokussierten Online-Magazinen etabliert sich ein neues Beratungsangebot für alle Aspekte des modernen Wohnens. Die Fachblogs Shopeau, Badeschaum und Wohligwarm decken mit regelmäßig aktualisierten Inhalten die wichtigsten Bereiche zeitgemäßer Wohnkultur ab.

Die digitale Wohnberatung erreicht eine neue Dimension mit drei spezialisierten Online-Magazinen, die umfassende Expertise für Einrichtung, Sanitär und Heiztechnik bieten. Die Plattformen liefern regelmäßig neue Fachartikel, Produktempfehlungen und aktuelle Trends.

Das Online-Magazin für Wohnen und Einrichten Shopeau behandelt alle Bereiche der modernen Raumgestaltung. Die Artikel reichen von innovativer Wandkunst und smartem Lichtdesign bis hin zu cleveren Stauraumlösungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf Outdoor-Living, Schlafzimmergestaltung und funktionalen Wohnlösungen für kleine Räume.

Das Fachportal Badeschaum konzentriiert sich auf Sanitär und Badgestaltung. Von der virtuellen Badplanung über innovative Wassertechnik bis zur natürlichen Badpflege finden Interessierte hier fundierte Informationen für ihre Wellnessoase. Die Artikel behandeln smarte WC-Technologien, energiesparende Duschlösungen und moderne Ausstattungskonzepte.

Das Heiz-Magazin Wohligwarm informiert über moderne Energielösungen für das Zuhause. Von intelligenten Heizsteuerungen über nachhaltige Brennstoffe bis zur optimalen Wartung werden alle Aspekte effizienten Heizens behandelt. Besonders die Smart-Heating-Themen mit vernetzten Thermostaten und automatisierten Heizplänen stehen im Fokus.

Alle drei Magazine zeichnen sich durch kontinuierliche Aktualität aus. Mit mehreren neuen Fachartikeln pro Woche bleiben die Leser über neueste Entwicklungen, Technologien und Gestaltungsideen informiert. Die thematische Spezialisierung ermöglicht eine fundierte Behandlung jedes Wohnbereichs mit der erforderlichen fachlichen Tiefe.

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011

