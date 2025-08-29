Friends Die neue Single von Café Voyage

Café Voyage veröffentlicht neue Single „Friends“ – eine musikalische Hommage an die Freundschaft.

Café Voyage widmet sich in ihrer neuen Single einem der kostbarsten Geschenke des Lebens: der Freundschaft. Der Titel „Friends“ vereint alles, wofür die Musik der Band steht – emotionale Tiefe, musikalische Vielfalt und berührende Poesie. Sanft rhythmisch gleitet die Melodie dahin, lädt ein zum Träumen, zum Innehalten und zum Erinnern an all die besonderen Menschen, die unser Leben reicher machen. Friends ist ein erster Vorgeschmack auf das kommende Album.

„Friends“ feiert die kleinen und großen Momente des Miteinanders – das stille Verstehen, das gemeinsame Lachen, das Vertrauen, das auch durch schwere Zeiten trägt. Die Komposition fängt dieses Gefühl mit Leichtigkeit ein, ohne je ins Kitschige zu kippen. Die Musik klingt wie ein warmer Nachmittag in vertrauter Gesellschaft – voller Licht, Harmonie und Zuversicht.

Angeführt von Sänger, Komponist und Gitarrist Günter Renner, entfaltet Café Voyage einen unverwechselbaren Klangkosmos. Maria Friedrich verleiht dem Song mit ihrem virtuosen Cellospiel eine elegante Tiefe, Klemens Jackisch überrascht mit gefühlvollen Gitarrensoli, und Jan Falckenberg bildet mit seinem dynamischen Spiel das rhythmische Rückgrat der Band. Gemeinsam erschaffen sie Klanglandschaften, in denen sich Jazz, Chanson, Pop und Klassik auf ganz natürliche Weise begegnen.

Mit „Friends“ bleibt sich Café Voyage musikalisch treu und schafft erneut einen Titel, der nicht nur im Ohr, sondern auch im Herzen bleibt. Es ist ein Song, der verbindet – Menschen, Erinnerungen, Gefühle. In einer Welt, die oft laut und rastlos ist, schenkt er einen Moment der Ruhe, der Wärme und der Verbundenheit.

Café Voyage erfreut sich wachsender internationaler Beliebtheit und ist mit ihrem stilvollen Programm bei Smart & Nett für Konzerte und besondere Events buchbar.

UPC 3617399747989

Release 29.8.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.