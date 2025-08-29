Ternera metallurgische Testarbeiten bestätigen einfache, kostengünstige Verarbeitungsoption

ERZIELUNG VON +95 % GOLDRÜCKGEWINNUNG

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, die Ergebnisse fortgeschrittener metallurgischer Testarbeiten für die Goldlagerstätte Ternera im El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro) bekannt zu geben.

Die Ergebnisse bestätigen und verbessern die bisherige Metallurgie, indem sie Goldrückgewinnungen von über 95 % in allen Erzgehaltsbereichen erzielen - bei geringem Zyanidverbrauch und günstigen Zerkleinerungseigenschaften. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Ternera-Erz sich sehr gut für die konventionelle Verarbeitung mittels Cyanide In Pulp (CIP) eignet.

HIGHLIGHTS

· Durchschnittliche Goldrückgewinnung von 95 % aus Ternera-Kompositproben bei einer Mahlgröße von 125 µm.

· Testarbeiten bestätigen die ausgezeichneten Rückgewinnungen aus früheren Programmen.

· Schwerkraftgewinnbares Gold über alle Erzgehaltsbereiche hinweg konstant bei 41 %.

· Testarbeiten erfolgreich abgeschlossen mit Bittern-Abwasser aus der Entsalzungsanlage Aguascap Totoralillo.

Abbildung 1 - Ternera-Goldlagerstätte. Isometrisches Tagebau-Design mit den Standorten der für metallurgische Kompositproben ausgewählten Bohrlöcher. Datum PSAD56 19S.

Die Proben wurden an das ALS-Metallurgielabor in Perth, Westaustralien, verschickt. Vier Kompositproben wurden für detaillierte metallurgische Testarbeiten ausgewählt. Ein Master-Komposit wurde aus vier 8-kg-Teilstichproben (32 kg insgesamt) erstellt.

Alle Testarbeiten wurden unter Verwendung von Sole-Abwasser aus der Aguascap-Entsalzungsanlage durchgeführt, die sich ca. 25 km von El Zorro entfernt befindet. Tesoro hat eine Absichtserklärung mit Aguascap unterzeichnet, um El Zorro mit Solewasser als Prozesswasser zu versorgen (siehe ASX-Mitteilung vom 9. Mai 2025).

SCHLUSSFOLGERUNGEN

· Die getesteten Ternera-Erze zeigten eine sehr konstante Leistung sowohl bei den Komposit- als auch bei den Masterproben:

· Schwerkraftgewinnbares Gold reagiert positiv, mit Gesamtrückgewinnungen von über 95 % durch Zyanidlaugung.

· Keine schädlichen Elemente oder Preg-Robbing-Tendenzen identifiziert.

· Erz ist kieselsäurehaltig, spröde und bricht leicht bei der Zerkleinerung, jedoch deuten hohe BWi-Werte darauf hin, dass es nicht für autogenes oder halbautogenes Mahlen geeignet ist.

· Geringe Variabilität der Ergebnisse zwischen den Kompositen, was Vertrauen für fortgeschrittene technische Studien schafft.

Autorisierung durch den Vorstand von Tesoro Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste Intrusive Related Gold System (IRGS) in Chile entdeckt und definiert. Der 1,82 Mio. Unzen große Ternera-Fund befindet sich in der Region der Küstenkordillere in Chile. Die Küstenkordillere beherbergt mehrere Weltklasse-Kupfer- und Goldminen, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister sowie erfahrene Arbeitskräfte im Bergbau. Große Teile der Küstenkordillere sind aufgrund der unkonsolidierten Eigentumsverhältnisse an Bergbaukonzessionen noch unerforscht, doch Tesoro konnte dank seines lokalen Netzwerks und seiner Erfahrung die Rechte am Distrikt-Scale-El-Zorro-Goldprojekt sichern - im Einklang mit der Strategie des Unternehmens. Die zu 95 % im Besitz von Tesoro stehende chilenische Tochtergesellschaft besitzt 95,4 % des El-Zorro-Goldprojekts (siehe ASX-Mitteilung vom 12. August 2025).

Zukünftige Entwicklungen

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Projektionen, Prognosen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Entwicklungen betrachtet werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, Änderungen unterliegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Frühere Leistungen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Leistungen, und es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit der Erreichung oder die Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder anderer Prognosen übernommen. Nichts in dieser Mitteilung oder in den Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen ist oder darf als Versprechen, Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung von Tesoro Gold verstanden oder darauf gestützt werden.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar (B. Sc (Hons) Geologie, M. Sc., FAusIMM, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Widenbar ist eine sachkundige Person (Competent Person) und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Er handelt als unabhängiger Berater von Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisierungstyp und Lagerstättentyp sowie für die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der 2012-Ausgabe des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Mitteilung vom 4. August 2025 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Die Form und der Kontext, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person präsentiert werden, wurden nicht wesentlich geändert. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert. Die Mineralressource umfasst 1.123 koz in der Kategorie Indicated und 692 koz in der Kategorie Inferred.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsergebnisse und metallurgische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B. App. Sc. (Hons) Angewandte Geologie, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Direktor und Aktionär des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisierungstyp und Lagerstättentyp sowie für die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der 2012-Ausgabe des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in diesen Bericht in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

