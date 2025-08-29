productswithlove.de: Marktplatz für Handgemachtes wächst kontinuierlich

Seit dem Start im Juli 2018 hat sich productswithlove.de als Anlaufstelle für Menschen etabliert, die Handgemachtes, DIY-Materialien und digitale Produkte suchen oder anbieten möchten. Der Online-Marktplatz ermöglicht es Kreativen, ihre Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren und gleichzeitig Käuferinnen und Käufern den Zugang zu besonderen Artikeln zu erleichtern.

In den vergangenen Jahren wurden bereits über 110.000 Produkte mit einem Handelsvolumen von mehr als 1,1 Millionen Euro verkauft. Besonders stark wächst die Nachfrage im Bereich digitale Produkte, darunter Stickdateien, Schnittmuster und Anleitungen. Diese bieten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, eigene Projekte umzusetzen und stellen für viele Verkäufer eine zusätzliche Einnahmequelle dar. Auch Kategorien wie DIY-Material und personalisierte Geschenke erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft bereiten sich viele Anbieterinnen und Anbieter jetzt schon vor. Für Käufer bietet sich die Gelegenheit, rechtzeitig individuelle Produkte und Geschenkideen zu entdecken. Der Marktplatz schafft dafür die notwendige Struktur – von einfachen Shop-Optionen bis hin zu einem Premium-Shop-Modell, das mehr Funktionen bietet.

Neue Verkäuferinnen und Verkäufer profitieren zudem von einem besonderen Angebot: Wer sich mit dem Rabattcode „PWL13072018“ anmeldet, erhält ein Startguthaben von 5,90 Euro auf das Gebührenkonto. Damit ist beispielsweise der Premium-Shop einen Monat oder der Standard-Shop drei Monate kostenfrei nutzbar.

„Wir möchten mit productswithlove.de eine Plattform anbieten, die sowohl die kreativen Hersteller als auch die Kundinnen und Kunden unterstützt. Der Fokus liegt darauf, Handgemachtes, DIY-Material und digitale Produkte leicht auffindbar und zugänglich zu machen“, erklärt Betreiber Marco Beckmann.

Interessierte Künstler, Designer und Hersteller können sich direkt unter https://www.productswithlove.de/ informieren, registrieren und ihr eigenes Sortiment einstellen.

