40 Jahre Fernweh: CONSUL Weltreisen begeistert Hannover mit einzigartiger Travel Lounge in der KÖ8

Maßgeschneiderte Traumreisen und eine exklusive Travel Lounge in der Königstraße 8 - Pionier bei den Kreuzflügen

Hannover, 29. August 2025 - CONSUL Weltreisen, Pionier exklusiver Kreuzflüge, feiert sein 40-jähriges Bestehen und präsentiert sich heute als fest etablierte Marke für außergewöhnliche Reiseerlebnisse. Gegründet 1985 in Düsseldorf, steht das Unternehmen seit jeher für Exklusivität, Entdeckergeist und höchste Ansprüche an Komfort und Service.

Seit 2023 hat das Unternehmen seinen Sitz in Hannover. Mit der Eröffnung der CONSUL Travel Lounge in der Königstraße 8 im September 2024 wurde ein neuer Meilenstein gesetzt: ein exklusiver Treffpunkt für Reiselustige, die das Besondere suchen.

Die Lounge hat sich in kürzester Zeit als einzigartiges Konzept in Hannover etabliert: Mehrmals im Monat finden dort exklusive Kundenabende mit renommierten Partnern der internationalen Reisebranche statt. So begeisterten bereits ein Seychellen-Abend mit dem Waldorf Astoria, ein Afrika-Abend mit dem Gründer von African Bushcamps sowie der Besuch von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten die Gäste. Jeder Abend wird kulinarisch auf höchstem Niveau begleitet - vom bekannten Hannoveraner Koch Benny Meusel aus The Living.

Auch die kommenden Monate versprechen außergewöhnliche Momente: Im September wird das Management der Belmond Hotels in der KÖ8 zu Gast sein und den legendären Orient Express sowie eine Auswahl besonderer Hotelperlen vorstellen. Im Oktober geht es mit Prominenz auf hohe See - doch dieses Highlight bleibt bis auf Weiteres ein gut gehütetes Geheimnis.

Unsere Travel Lounge ist kein klassisches Büro, sondern ein Ort der Inspiration und Begegnung. Hier verwandeln wir Reiseideen in exklusive Erlebnisse und erfüllen Träume, die weit über das Übliche hinausgehen, betont Hans Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen. Bischoff ergänzt: Wir bieten nur das an, was wir selbst kennen. Unser Team hat über 100 Länder bereist - wir wissen genau, zu welcher Jahreszeit eine Reise besonders ist. Dabei geht es nicht allein um Luxus, sondern um Erfahrung, Begeisterung und die Faszination für Kulturen und Menschen. Unsere Kunden in Hannover suchen das Außergewöhnliche - sei es ein Abenteuer in Costa Rica, eine Reise nach Borneo oder eine exklusive Safari. Besonders erfolgreich sind wir seit jeher auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs.

CONSUL Weltreisen feiert sein Jubiläum mit einer Reise um die Welt

Im November 2025 geht es mit CONSUL Weltreisen einmal um die Welt. Wir freuen uns auch Gäste aus Hannover begrüßen zu dürfen. Mit 40 Jahren Erfahrung und Pioniergeist steht CONSUL Weltreisen heute für maßgeschneiderte Traumreisen, faszinierende Privatjet-Kreuzflüge und ein einzigartiges Reisekonzept, das Individualität, Komfort und Exklusivität verbindet. Bereits mit 21 Jahren unternahm Gründer Dieter Forsen seine erste große Expedition - durch die Sahara nach Timbuktu und weiter in den Kongo. Inspiriert von den Afrikaforschern des 19. Jahrhunderts entwickelte er seine Vision: Menschen mit Privatjet-Kreuzflügen die Welt in einzigartiger Form zu erschließen. Hans Joachim Bischoff begleitete seit 2019 gemeinsam mit Forsen die CONSUL Weltreisen und realisierten 2022 den ersten großen Kreuzflug nach der Pandemie - eine spektakuläre Reise durch Afrika und ein symbolträchtiger Neubeginn. Nach dem Tod Forsens führt Hans Joachim Bischoff seit 2023 die Philosophie des Gründers fort.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen wurde 1985 in Düsseldorf gegründet und gilt als Pionier exklusiver Kreuzflüge. Das Unternehmen bietet außergewöhnliche Reiserouten, persönliche Betreuung und höchste Qualität. Seit 2023 ist CONSUL Weltreisen in Hannover ansässig und seit 2024 mit der Travel Lounge in der Königstraße 8 vertreten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

Deutschland

email : info@consul-privatjet.com

Pressekontakt:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

email : info@consul-privatjet.com