Datacolor® Fotowettbewerb zum Thema „Grün“

Marl, Deutschland, 29. August 2025 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, lädt Fotografen aller Niveaus und Genres ein, am diesjährigen Fotowettbewerb zum Thema „Grün“ teilzunehmen. Es werden Preise im Wert von ca. 4.200 € vergeben.

Vom 29. August bis zum 12. Oktober können Teilnehmer beim Datacolor Fotowettbewerb bis zu drei Fotos zum Thema „Grün“ einreichen. Die fünf besten Fotos werden von einer Fachjury mit attraktiven Preisen prämiert, zudem werden zwei Publikumspreise vergeben.

Gesucht sind erneut ausdrucksstarke Einsendungen zum Fotowettbewerb. „Grün ist für uns nicht nur die Farbe der Hoffnung, sie steht auch für die Natur und das Leben. Sie symbolisiert Wachstum und Erneuerung, Heilung und innere Ruhe. In einer Zeit, in der die Welt den Klimawandel erlebt, die Verstädterung und Betonwüsten zunehmen, besinnen sich zum Glück viele auf die Natur, Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, so Ernst Thürnau, Senior Marketing Manager EMA bei Datacolor und Jury-Mitglied. „Bei der Umsetzung des Themas Grün bleibt den Teilnehmern überlassen, ob die Farbe dabei vollflächig, als Akzent oder sogar gar nicht eingesetzt wird, sofern das Thema erkennbar ist.“

Der diesjährige Fotowettbewerb wird in Kooperation mit B+W Filter, DigitalPhoto, dPunkt Verlag, FotoTV, Kreativstudio Pavel Kaplun Art, Patona, Rheinwerk Verlag, Rollei sowie Tamron durchgeführt und ist über den Direktlink https://bit.ly/fotowettbewerbgruen bzw. den Datacolor Facebook-Account https://www.facebook.com/DatacolorSpyder.de erreichbar.

Die folgenden Preise werden von einer Fachjury vergeben:

1. Platz (Gesamtwert ca. 1.550 €):

• Gutschein für den Tamron-Shop im Wert von 800 €

• Datacolor Spyder Print Studio

• „Maike Jarsetz‘ Digitale Dunkelkammer", erschienen im dpunkt.verlag

• FotoTV. Jahreszugang

• DigitalPhoto E-Book-Paket, bestehend aus sechs E-Books

2. Platz (Gesamtwert ca. 1.150 €):

• Datacolor LightColor Meter

• Kaplun Kreativ Akademie

• Patona Premium LED 120W COB ML-1200

• „Lightroom Classic – Schritt für Schritt zu perfekten Fotos" von Maike Jarsetz, erschienen im Rheinwerk Verlag

• FotoTV. 3-Monatszugang

• DigitalPhoto E-Book-Paket, bestehend aus sechs E-Books

3. Platz (Gesamtwert ca. 720 €):

• Datacolor Spyder Photo/Video Kit

• Rollei SmokeMaster

• „Kreative Naturfotografie" von verschiedenen Autoren, erschienen im dpunkt.verlag

• „Fotografen sehen mehr– die Wunderwelt des Alltäglichen" vom Kreativstudio Kaplun

• DigitalPhoto E-Book-Paket, bestehend aus sechs E-Books

4. Platz (Gesamtwert ca. 430 €):

• Datacolor SpyderPro

• B+W Master Clear, Filterdurchmesser nach Wahl

• „Naturfotografie – Die große Fotoschule" von Hans-Peter Schaub, erschienen im Rheinwerk Verlag

• „Fotografen sehen mehr– die Wunderwelt des Alltäglichen" vom Kreativstudio Kaplun

5. Platz (Gesamtwert ca. 320 €):

• Datacolor Spyder Celebration Kit

• „Makrofotografie – Die große Fotoschule" von Kyra und Christian Sänger, erschienen im Rheinwerk Verlag

• FotoTV. 3-Monatszugang

Zusätzlich erhalten die beiden Fotos mit den meisten Stimmen einen der beiden Publikumspreise, Datacolor Spyder Checkr Photo und Datacolor Spyder Cube.

Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist bis einschließlich 12. Oktober 2025 möglich. Stimmen für den Preis des Publikums können bis zum 07. November 2025 abgegeben werden. Jeder Teilnehmer darf bis zu drei digitale Bilder zum Wettbewerb einreichen.

Über die ersten fünf Plätze entscheidet die Jury, bestehend aus:

• Maike Jarsetz, Fotografin, Adobe-Trainerin und Autorin

• Andreas Klein, TAMRON

• Kreativstudio Pavel Kaplun, Foto- und Videografie

• Markus Siek, DigitalPHOTO

• Nicolas Alexander Otto, Fotograf und Datacolor Friend with Vision

• Philipp Jakesch, Fotograf und Datacolor Friend with Vision

• Ernst Thürnau, Senior Marketing Manager EMA, Datacolor

Sowohl die Jury-Wertung als auch die Preise des Publikums werden am 11. November 2025 auf dem Datacolor Facebook-Account bekannt gegeben. Alle Informationen zum Fotowettbewerb und zur Teilnahme: https://bit.ly/fotowettbewerbgruen.

Über Datacolor:

Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 65 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Zu den belieferten Branchen gehören die Textil- und Bekleidungsindustrie, Unternehmen mit dem Schwerpunkt Farbe und Beschichtungen, die Automobilindustrie, Unternehmen aus dem Bereich Kunststoffe, Mikroskopie, Fotografie und Video. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com.

