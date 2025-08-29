Lieferketten im Stress: Wie MES-Systeme zu mehr Stabilität beitragen können

Lieferketten im Stress: Wie MES-Systeme zu mehr Stabilität beitragen könnenPressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-08-29 08:31.
Globale Lieferketten sind verwundbar - Unternehmen brauchen Transparenz und Flexibilität. PROXIA zeigt, wie modulare MES-Systeme Produktion resilient machen und Lieferfähigkeit sichern.
Die vergangenen Jahre haben deutlich gemacht: Globalisierung bringt Effizienz, aber auch Verwundbarkeit. Gerade industrielle Lieferketten stehen unter Druck - und der Bedarf an Transparenz, Flexibilität und schneller Reaktionsfähigkeit wächst. Die PROXIA Software AG unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, ihre Produktion mit modularen MES-Systemen resilienter zu gestalten und die Lieferfähigkeit nachhaltig zu sichern.
Echtzeitdaten als Frühwarnsystem
Moderne MES-Systeme liefern präzise Echtzeitinformationen zu Maschinenstatus, Auftragslage und potenziellen Engpässen. Diese Transparenz verschafft Unternehmen den entscheidenden Vorsprung, um Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und Prozesse gezielt anzupassen - bevor Lieferketten ins Stocken geraten. MES wird so zum strategischen Werkzeug für Planungssicherheit und Ressourcensteuerung.
Flexibilität statt starrer Pläne
Durch die nahtlose Integration mit ERP-Systemen und der Produktionsplanung ermöglichen MES-Lösungen kurzfristige Umplanungen - etwa bei Losgrößen, Maschinenbelegung oder Reihenfolgen. Unternehmen gewinnen die nötige Agilität, um auch unter schwierigen Bedingungen termingerecht zu produzieren.
Praxisbeispiel: Lieferengpass kompensiert durch flexible Umplanung
Ein international tätiges Maschinenbauunternehmen konnte mithilfe des PROXIA MES-Systems eine plötzliche Lieferunterbrechung erfolgreich meistern. Über Echtzeitdaten wurden betroffene Aufträge sofort identifiziert. Die Feinplanung simulierte alternative Szenarien, Schichtwechsel wurden vorgezogen und Materialflüsse angepasst. Ergebnis: Der Liefertermin wurde eingehalten - trotz Störung. MES ermöglichte eine schnelle, datengestützte Entscheidung mit direktem Nutzen für Kundenbindung und Termintreue.
Digitalisierung als Risikomanagement
In volatilen Märkten wird Digitalisierung zum strategischen Risikomanagement. PROXIA bietet modulare MES-Lösungen , die sich flexibel in bestehende IT-Strukturen integrieren lassen und gleichzeitig operative Relevanz auf dem Shopfloor schaffen. Immer mit dem Ziel: Mehr Sicht, mehr Handlungsspielraum, mehr Stabilität.
