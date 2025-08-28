Buchtipp: „Die Bibliothek der Unerzählten“ – ein Roman über Erinnerung, Schuld und die Macht des Verschwiegenen.Pressetext verfasst von berndblase am Do, 2025-08-28 23:05.
Buchveröffentlichung mit Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse: 17. Oktober 2025, 10:30 Uhr
Bestellbar unter: https://shop.tredition.com/ oder Online Amazon und ausgewählte Buchläden
Mit „Die Bibliothek der Unerzählten“ erscheint ein Roman, der dorthin geht, wo Geschichten normalerweise enden: in das Archiv des Nichtgesagten. Präzise wie ein Protokoll, sinnlich wie ein Traum – und mutig gegen die Gewohnheit des Erzählens. Zur Veröffentlichung lädt der/die Autor:in am Freitag, 17.10.2025, um 10:30 Uhr zu einer Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse ein (Signierbereich; Halle/Stand: tba).
Worum es geht.
Der ehemalige Psychotherapeut David Steiner hat sich in eine stillgelegte Bibliothek der Bibliothèque nationale de France zurückgezogen. Dort sammelt er unvollendete Lebensgeschichten – Fragmente, Zettel, Stimmen. Eines Tages erscheint Nathanael, ein rätselhaftes Kind, das behauptet, eine dieser Geschichten sei seine – und müsse weitergeschrieben werden, bevor „die Stille sie frisst“.
Aus der geplanten Ausstellung wird ein existenzielles Experiment: Wie viel Wahrheit hält ein Mensch aus, wenn sein Gedächtnis zur Fiktion wird? Je tiefer Steiner in das Material hinabsteigt, desto poröser wird die Grenze zwischen Dokumentation und Beschwörung. Texte tauchen auf, die nirgends verzeichnet sind – manche in seiner eigenen Handschrift.
Themen & Ton
Erinnerung als Heilung und Gefahr
Die Ethik des Nichtwissens: Was dürfen wir deuten – und was sollen wir aushalten?
Sprache, Schweigen und die Gewalt der Erklärungen
Stilistisch verbindet der Roman psychologische Präzision mit poetischer Verdichtung – rhetorisch fundiert, dialektisch pro aktiv und mit dem Mut, das Vertraute zum Gegner zu erklären.
Zitate
„Erklärungen sind bequem. Literatur wird erst dort wahr, wo sie das Bequeme riskiert.“
„Dieses Buch ist eine Bibliothek der Möglichkeiten: Jede unerzählte Geschichte wartet – nicht auf einen Schluss, sondern auf eine Entscheidung.“
Signierstunde – Frankfurter Buchmesse
Datum: Freitag, 17. Oktober 2025
Uhrzeit: 10:30 Uhr
Ort: Frankfurter Buchmesse, Signierbereich (Halle/Stand: tba)
Buchinformationen
Titel: Die Bibliothek der Unerzählten
Genre: Psychologischer Roman / Literarische Fiktion
Umfang/Format/Preis: 184 Seiten, Hardcover, 29,50€
ISBN: 978-3-384-68017-4
Verlag: tredition
Erscheint: 28.08.2025
Über den/die Autor:in
Der Autor schreibt Literatur an der Schnittstelle von Psychologie, Philosophie und Kunst. In seinen Texten wird Wahrnehmung zum Prüfstand der Wahrheit – mit hohem sprachlichen Anspruch und Sinn für das Unheimliche im Alltäglichen. (Kurzvita/Fotohinweis: auf Anfrage)
Pressekontakt
Name: Bernd Blase
E-Mail: info@berndblase.de
Telefon: 0178 811 666 5
Pressemappe (Cover, Autorenfoto, Leseprobe, Langtext): anfordern über: info@berndblase.de
Hinweis für Redaktionen: Rezensionsexemplare, Interviewtermine und individuelle Pressematerialien stellen wir gern zur Verfügung. Bitte melden Sie sich frühzeitig für Terminabsprachen auf der Frankfurter Buchmesse.
