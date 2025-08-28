Abcourt ernennt neuen Direktor und gewährt Aktienoptionen

Rouyn-Noranda, Kanada, 28. August 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) heißt Herrn Chad Williams als neuen Direktor des Unternehmens willkommen. Er ersetzt Lise Kistabish, die im Juni 2025 zurückgetreten ist.

Chad Williams hat umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Unternehmensführung. Er ist Gründer und Chairman von Red Cloud Mining Capital Inc, Honey Badger Silver, Mines DOr Orbec und Sharechest. Er war Mitbegründer von Agilith Capital Inc. und Westwind Capital Inc. und war zuvor auch als CEO von Victoria Gold Corp. (bis 2011) sowie als Head of Mining Investment Banking bei Blackmont Capital Inc. tätig. Darüber hinaus ist er Mitglied des Boards von NewFound Gold Corp. Vor diesen Positionen war Herr Williams ein hochrangiger Bergbauanalyst bei der TD Bank und anderen kanadischen Brokerhäusern in Toronto. Herr Williams ist Mitglied der Association of Professional Engineers of Ontario und verfügt über einen Bachelor of Engineering-Abschluss sowie einen Master of Business Administration von der McGill University.

Ferner hat das Board of Directors von Abcourt seinen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern insgesamt 21.600.000 Stammaktienkaufoptionen gewährt. Davon entfallen 13.750.000 Optionen auf Direktoren und Führungskräfte, 6.900.000 auf leitende Angestellte, Mitarbeiter und einige Berater sowie 950.000 auf Personen, die IR-Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen. Die gewährten Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,07 $ und verfallen am 28. August 2030. Die Gewährung der Optionen erfolgte im Einklang mit dem Aktienoptionsplan von Abcourt, der vom Board of Directors geändert wurde, um die Höchstzahl an Stammaktien, die bei Ausübung von Optionen ausgegeben werden können, auf 60.000.000, also ca. 6 % der ausstehenden Stammaktien von Abcourt, anzuheben. Diese Änderung des Aktienoptionsplans steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf dem es seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca .

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

Kanada

email : phamelin@abcourt.com

Pressekontakt:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

email : phamelin@abcourt.com