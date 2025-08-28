Cartier nimmt ambitioniertes 100.000-m-Bohrprogramm bei Cadillac auf

Val-dOr, Quebec, 28. August 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB:6CA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das vollständig finanzierte, 100.000 Meter umfassende Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac in Quebec in die Wege geleitet hat. Das Projekt, das sich in strategischer Lage im Zentrum des ertragreichen Goldgürtels Val-dOr befindet, profitiert von der außergewöhnlichen Nähe zu Bergbau- und Aufbereitungsinfrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

Dies ist das umfangreichste Bohrprogramm, das jemals bei Cadillac absolviert wurde, und stellt damit einen Wendepunkt für Cartier dar. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Dimensionen von Cadillac als großes Goldcamp nachweisen. Nachdem die Kampagne nun im Gange ist, sind wir zuversichtlich, dass die Ergebnisse das Potenzial des Projekts, unseren Aktionären einen bedeutsamen Wert zu verschaffen, bestätigen werden, so Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

Nach Monaten der strategischen Planung auf Grundlage eingehender struktureller Modelle und der KI-gestützten Zielermittlung ist dieses Programm darauf ausgerichtet, bekannte Goldzonen zu erweitern und neue potenzialreiche Ziele zu erproben. Mithilfe der Erkenntnisse aus unserem jüngsten Explorationserfolg und dem KI-Programm von VRIFY haben wir mehrere vorrangige regionale Ziele abgegrenzt, die sehr ähnliche geologische Signaturen aufweisen wie die bestehenden Zonen und vielversprechendes Potenzial für Neuentdeckungen bieten. Unser Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Cadillac Fault Zone, der sich zum ersten Mal im Eigentum eines einzigen Unternehmens befindet, zu erschließen, erklärt Ronan Deroff, Vice President Exploration bei Cartier.

Drei Schlüsselaspekte der Bohrkampagne bei Cadillac

Umfang

- Mit 100.000 m das größte Programm, das jemals auf dem Projekt Cadillac absolviert wurde

- 600 Bohrlöcher mit durchschnittlich 200 m Tiefe über einen Zeitraum von 18 Monaten

Ziel

- 67 % des Programms für die Erweiterung bekannter Goldzonen vorgesehen - Wachstum bestehender Flächen

- 33 % des Programms für die Exploration neuer Ziele vorgesehen - Greenfield-Entdeckungen

Finanzierung

- Vollständig finanziert mit Barbestand von 11 Millionen $, schuldenfrei

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Cadillac Fault erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-dOr. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt.

Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) belegte unter Verwendung eines Goldpreises von 1.750 US$ pro Unze die Wirtschaftlichkeit eines 2-km-Teilabschnitts - verglichen mit den gesamten 15 km, die Gegenstand des 100.000 m umfassenden Bohrprogramms sein werden - und ergab eine durchschnittliche Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr für eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren. Die angedeuteten Ressourcen werden auf 720.000 Unzen (7,1 Millionen Tonnen mit 3,1 g/t Au) geschätzt, die vermuteten Ressourcen auf 1.633.000 Unzen (18,5 Millionen Tonnen mit 2,8 g/t Au). Bitte konsultieren Sie den NI 43-101-konformen Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions mit Gültigkeit zum 29. Mai 2023.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen, nachweisliche Explorationserfolge und sämtliche Mittel für die Durchführung eines Programms, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

