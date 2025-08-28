UniDoc Health Corp. informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen

VANCOUVER, British Columbia, 28. August 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTC: UDOCF) (UniDoc oder das Unternehmen) freut sich, den Aktionären ein allgemeines Update zum Unternehmen zu geben, das die Finanzberichterstattung, die betrieblichen Aktivitäten sowie die Marktpositionierung umfasst.

Update zur Finanzberichterstattung

UniDoc gibt bekannt, dass die Einreichung seines Jahresabschlusses, des dazugehörigen Lageberichts der Geschäftsführung sowie der Bescheinigungen für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr, die ursprünglich bis zum 31. Juli 2025 einzureichen gewesen wären, nunmehr abgeschlossen werden konnte. Die Verzögerung war in erster Linie auf längere Fristen für den Abschluss der Jahresabschlussprüfung des Unternehmens zurückzuführen, einschließlich einer einmalig angeforderten unabhängigen Bewertung der von AMD Global Telemedicine übernommenen AGNES Connect-Software, was letztlich zu einer Anordnung zur Aussetzung des Handels (Cease Trade Order, CTO) der British Columbia Securities Commission am 5. August 2025 führte.

Das Unternehmen ist nach wie vor fest entschlossen, seine internen Abläufe zu optimieren, um künftig eine zeitnahe und korrekte Einreichung sicherzustellen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die anhaltende Unterstützung und Geduld unserer Aktionäre in dieser Wachstumsphase.

Für UniDoc stehen die Chancen für eine starke Dynamik in nächster Zeit gut, nachdem die Handelsaussetzung aufgehoben wurde und mit einer Wiederaufnahme des Handels kurz nach Einreichung des Jahresabschlusses zu rechnen ist. Das Unternehmen hat einen aktiven und produktiven Terminkalender vor sich, der eine Reihe wichtiger Initiativen und Meilensteine vorsieht, die in den kommenden Monaten bedeutende Fortschritte bringen sollten.

Unternehmens-Update

Integration der AMD-Software: Die AGNES Connect®-Software (AGNES) sowie die damit verbundenen Vermögenswerte, die von AMD Telemedicine übernommen wurden, konnten mittlerweile vollständig in den Betrieb von UniDoc eingebunden werden. Das Unternehmen hat diesbezüglich bereits positive Reaktionen von Kundenseite beobachtet. So wurden etwa demnächst auslaufende Verträge verlängert. Darüber hinaus hat das Unternehmen Partnerverträge mit auf AGNES-Software spezialisierte Verkaufsberater unterzeichnet, wie etwa mit Eric Bacon, dem früheren CEO von AMD. Dadurch konnte der Vertrieb entsprechend ausgeweitet werden.

Auftragsabwicklung: UniDoc erzielt mit der Installation des H3 Health Cube von UniDoc kontinuierlich Fortschritte. Vor kurzem haben mehrere Cubes das Werk verlassen und wurden ausgeliefert. Das Unternehmen rechnet damit, über deren Einbau bei den jeweiligen Kunden in den kommenden Wochen berichten zu können.

Telemedizin-Sektor

Der Weltmarkt für Telemedizin tritt derzeit in eine Phase anhaltenden Wachstums ein und dürfte laut Prognosen von 146,9 Mrd. $ im Jahr 2025 auf 251,5 Mrd. $ im Jahr 2030 anwachsen. Das entspricht einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 11,3 % (BCC Research, 2025). Wachstumstreiber sind hier die zunehmende Akzeptanz von virtuellen Arztgesprächen, die Ausweitung auf Anwendungen wie das Management chronischer Erkrankungen sowie die Einbindung von IoT-Geräten zur Gesundheitsüberwachung in Echtzeit. Fortschritte in digitalen Gesundheitssystemen, darunter elektronische Gesundheitsakten und KI-gestützte Diagnostik, verbessern die Effizienz und Skalierbarkeit der Telemedizin. Gleichzeitig entwickelt sich auch der Versicherungsschutz weiter und macht die virtuelle Gesundheitsversorgung zugänglicher und erschwinglicher. Nach der breiten Akzeptanz während der COVID-19-Pandemie ermöglicht die Telemedizin den Patienten nun den Zugang zu Dienstleistungen, die von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur Bildgebung reichen. Das verkürzt Wartezeiten und verbessert den Zugang für die Bevölkerung in städtischen und ländlichen Gebieten gleichermaßen.

Für das Board of Directors,

~Antonio (Tony) Baldassarre~

Antonio Baldassarre

CEO, President & Direktor

UniDoc Health Corp.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine E-Health-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. E-Health kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Shareholder-Value zu generieren. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Matt Chatterton, Direktor

Tel: +1 778.613.2082

E-Mail: matt@unidoctor.com

Medienanfragen richten Sie bitte an media@unidoctor.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wird sein, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über die Aufhebung der CTO und die Wiederaufnahme des Handels, den aktiven und produktiven Unternehmensplan für das Jahr, die Installation des UniDoc H3 Health Cube bei Kunden und die entsprechenden Ankündigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, beinhalten unten anderem die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und etwaiger Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die in dem jährlichen Lagebericht (MD&A) des Unternehmens vom 31. Juli 2024 unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem diese Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens bzw. das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

