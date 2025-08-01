Exklusive Luxusreisen Schweiz ohne wenn und aber!

Maßgeschneiderte Luxusreise durch die Schweiz, ganz auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet. Jetzt für 2026 buchbar!

Erleben Sie eine maßgeschneiderte Luxusreise, die ganz auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet ist. Für 1 bis 4 Personen oder Gruppen bis zu 10 Personen, ideal für Familien und Freunde, entdecken Sie unter der Leitung der renommierten Schweizer Hotel- und Reiseexpertin Brigitte Heller die schönsten Reiseziele und Sehenswürdigkeiten der Schweiz.

Wählen Sie aus einer Vielzahl täglicher Ausflugsoptionen und entdecken Sie versteckte Juwelen, die nur Insidern bekannt sind. Genießen Sie den Komfort eines privaten Chauffeurs in einem luxuriösen Fahrzeug oder reisen Sie in der 1. Klasse eines Panorama-Zuges. Übernachten Sie in erstklassigen Hotels oder einzigartigen Schlössern.

Der Abreisetag ist flexibel wählbar (je nach Verfügbarkeit). Auch bei schlechtem Wetter stehen Alternativen bereit, während tägliche Anpassungen an Ihre individuellen Vorlieben garantieren, dass jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Als leidenschaftliche Schweizer-Reiseleiterin setze ich alles daran, dass ihre Luxusreise ein Erlebnis für die Ewigkeit wird. Ich führe Sie als VIP nicht nur zu den Top-Highlights, sondern auch zu versteckten Juwelen fernab der Touristenpfade, die normalerweise nur Insidern vorbehalten sind, und garantiere Ihnen dabei Sicherheit, Diskretion und Privatsphäre.

Wichtige Information: Zusammen mit Ihnen plane ich Ihre private Luxusreise durch die Schweiz (nach Ihren Wünschen und Vorlieben). Und ich führe diese Reise mit Ihnen dann auch persönlich durch (als Ihre private Reiseleiterin), von Ihrer Ankunft bis zur Ihrer Abreise.

Wir werden uns bereits vor Ihrem Antritt der Reise gegenseitig kennengelernt haben. Sie werden also genau wissen, wer Sie bei Ihrer Ankunft empfängt und dann durch Ihre gesamte Reise führt.

VIP-Luxusreisen Schweiz – einzigartig, persönlich und unvergesslich:

- Private Führung für 1 bis 4 Personen, Familie und Freunde bis 10 Personen

- Persönliche Reiseleitung durch die Schweizer Reise-Expertin Brigitte Heller

- höchster VIP-Standard in Bezug auf Exklusivität, Komfort, Sicherheit und Diskretion

- Auf Wunsch: Besonderer Schutz der Privatsphäre für VIPs und prominente Gäste

- exklusive Zugänge, um Touristenströme und Wartezeiten zu vermeidenAusgewählte TOP-Ziele und Sehenswürdigkeiten

- Mehrere tägliche Ausflugsoptionen zur Auswahl

- Besuche an besonderen Orten, die oft nur Insidern bekannt sind

- Chauffiert in einem komfortablen Privatwagen

- Unterbringung in Luxushotels oder einzigartigen First-Class-Hotels und Schlössern

- Gleichzeitig in Deutsch, Englisch und Französisch durchgeführte Privatführungen

- Frei wählbarer Abreisetag

- Rund um die Uhr Betreuung / Nothilfe-Ausweis

- Optionen für schlechtes Wetter

- Tägliche Anpassungen an individuelle Vorlieben

„Ihre Luxusreise – 100 % auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten und mit höchstem VIP-Standard – wird Ihnen unvergessliche Erlebnisse und Erinnerungen bescheren, die ein Leben lang halten.

„Für meine Luxusreisen Schweiz habe ich für Sie als VIP 10 versteckte Juwelen abseits der Touristenpfade erkundet, um die Sie andere garantiert beneiden werden.“ Brigitte Heller, Tour Guide VIP-Luxusreisen Schweiz“

Brigitte Heller freut sich auf Ihre Kontaktnahme per Mail mail(at)switzerland-highlights.com oder via https://www.switzerland-highlights.com/de/kontakt/.

Weitere Informationen zu Luxusreisen Schweiz für VIPs unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/