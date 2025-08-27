Taxi- und Mietwagenunternehmer: Neuer Onlinekurs bereitet umfassend auf die IHK-Prüfung vor

Trier – Mit einem innovativen Onlinekurs haben angehende Taxi- und Mietwagenunternehmer jetzt die Möglichkeit, sich ideal auf die IHK-Fachkundeprüfung vorzubereiten. Der Kurs bietet über 7 Stunden Videomaterial, verteilt auf 43 Lektionen, sowie originale Prüfungsfragen – flexibel, praxisnah und jederzeit abrufbar.

Kompakte Vorbereitung für angehende Unternehmer

Ziel des Kurses ist es, Interessierten eine strukturierte, praxisorientierte und fundierte Vorbereitung auf die gesetzlich vorgeschriebene IHK-Prüfung zu ermöglichen. Über eine benutzerfreundliche Plattform lernen Teilnehmende orts- und zeitunabhängig – auf dem Laptop oder mobil per Smartphone – und haben lebenslangen Zugriff auf alle Inhalte.

„Unsere Teilnehmenden schätzen besonders die Kombination aus praxisnahem Wissen, flexibler Lernstruktur und echten Prüfungsfragen.“, so Tom Scholtes, der den Kurs entwickelt hat.

Mehr als 250 Kursteilnehmer:innen haben sich bereits für den Kurs entschieden – mit beeindruckenden Ergebnissen. Eine Erfolgsquote von über 91 % spricht für die Qualität der Inhalte und die Effizienz der Vorbereitung.

Die Inhalte des Kurses im Überblick:

• Rechtliche Grundlagen: Personenbeförderungsgesetz (PBefG), BOKraft, Arbeits- und Sozialrecht u.v.m.

• Betriebswirtschaft: Buchführung, Kostenrechnung, Finanzplanung

• Technik & Sicherheit: Betriebssicherheit, Fahrzeugzulassung, technische Normen

• Betriebsdurchführung: Organisation, Pflichten des Unternehmers, Fuhrparkmanagement

• Umweltschutz & Datenschutz: Gesetzliche Vorschriften, nachhaltiger Betrieb, Umgang mit sensiblen Daten

Zusätzlicher Mehrwert: Ein kostenloses E-Book mit allen Kursinhalten ermöglicht es den Teilnehmenden, die Lerninhalte nachzulesen und gezielt zu vertiefen.

Zielgruppe: Der Kurs richtet sich an alle, die eine eigene Taxi- oder Mietwagenfirma gründen möchten und sich gezielt auf die notwendige Fachkundeprüfung vorbereiten wollen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://academy.quickz.eu/

Ihr Weg zur erfolgreichen IHK-Prüfung – starten Sie noch heute!