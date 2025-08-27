Schmetterlinge in Kunst & Geschichte: Bildagentur zeigt außergewöhnliche historische Illustrationen

Berlin, 27. August 2025 - Mit filigraner Leichtigkeit und zeitloser Symbolkraft faszinieren Schmetterlinge seit Jahrhunderten Künstler:innen, Wissenschaftler:innen und Sammler:innen.

Die Bildagentur Quagga Illustrations stellt nun als besonderes Highlight ihres Archivs eine exklusive Sammlung historischer Illustrationen vor: detailreiche Holzstiche, kunstvolle Kupferstiche und farbprächtige Chromolithographien, die die Vielfalt und Ästhetik der Schmetterlingswelt aus mehreren Jahrhunderten dokumentieren.

Die Kollektion umfasst Darstellungen aus naturkundlichen Standardwerken des 18. und 19. Jahrhunderts ebenso wie seltene künstlerische Abbildungen aus Sammlungen des Jugendstils. In den fein gezeichneten Konturen und den leuchtenden Farben zeigt sich nicht nur akribische naturwissenschaftliche Präzision, sondern auch die Faszination einer gesamten Epoche mit diesen fragilen Schönheiten der Natur. Die Kollektion ist unter folgender Adresse zugänglich:

https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/schmetterlinge-kunst-ge...

"Unsere Schmetterlings-Illustrationen sind mehr als nur historische Bilder - sie spiegeln die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst wider", erklärt Isabel Meraner, Pressesprecherin der Agentur. "Ob für redaktionelle Beiträge, Buch- und Kalenderprojekte, Ausstellungen oder kreative Designvorhaben: Die Sammlung eröffnet unzählige Möglichkeiten, visuell mit dem kulturellen und ästhetischen Erbe dieser Motive zu arbeiten."

Die Bilder stehen in hochauflösender Qualität zur Lizenzierung und zum sofortigen Download bereit. Damit ergänzt die Bildagentur Quagga Illustrations ihr Portfolio um einen herausragenden Schatz der Bildgeschichte, der sich gleichermaßen für wissenschaftliche Kontexte wie für kreative Gestaltungen eignet.

---

Über Quagga Illustrations

Quagga Illustrations ist seit 2010 eine führende Bildquelle für hochwertige historische Illustrationen. Mit einem umfangreichen Bestand von Motiven aus Natur, Kultur, Geschichte unterstützt die Agentur Kreative weltweit bei der visuellen Umsetzung ihrer Ideen.

www.quagga-illustrations.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QUAGGA Media UG (haftungsbeschränkt)

Frau Isabel Meraner

Sommerfieldring 27

14109 Berlin

Deutschland

fon ..: 0039 331 4074014

fax ..: 030 / 788 9 777 4

web ..: https://www.quagga-illustrations.de

email : presse@quagga-illustrations.de

Quagga Illustrations ist ein Teil des Unternehmens Quagga Media UG (haftungsbeschränkt). Quagga Media wurde 2010 in Berlin gegründet. In den ersten Jahren haben wir uns mit dem Aufbau einer Bilddatenbank historischer Zeichnung/Illustrationen beschäftigt. Diese Datenbank besteht derzeit aus ca. 150.000 Zeichnung/Illustrationen und deckt alle Bereich der mitteleuropäischen Natur- und Kulturgeschichte ab. Dabei sind eine Reihe von Nebenprodukten entstanden oder noch im Aufbau begriffen, insbesondere Datenbanken (Jahrestage, botanische und zoologische Namen, Persönlichkeiten, Thesauri). Seit 2010 beschäftigen wir uns auch mit der Erstellung von digitalen und analogen Produkten (ebook, apps). Außerdem haben wir IT-Kompetenzen rund um den Aufbau, die Digitalisierung und Nutzung digitaler Sammlungen angesammelt und geben dieses Wissen weiter.

Pressekontakt:

QUAGGA Media UG (haftungsbeschränkt)

Frau Isabel Meraner

Sommerfieldring 27

14109 Berlin

fon ..: 0039 331 4074014

email : presse@quagga-illustrations.de