Die kanadische Silbergesellschaft Silver47 will mit frisch gefüllten Kassen das ganz große Explorationsrad drehen!

Silver47 Exploration (TSX.V: AGA, FSE: QPE, WKN: A408EQ) hat Research Capital Corporation als Lead Agent mit der Ausgabe von bis zu 28,572 Millionen neuen Aktien des Unternehmens beauftragt. Die neuen Aktien werden zu einem Preis von 0,70 kanadischen Dollar (CAD) je Einheit ausgegeben und ermöglichen dem Unternehmen, wenn sie vollständig platziert werden, einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. CAD.

Für Explorationsgesellschaften wie Silver47 Exploration stellen Privatplatzierungen einen probaten Weg dar, um die zukünftigen Ausgaben für die Exploration der eigenen Projekte zu finanzieren. Wie viele andere Gesellschaften ist auch Silver 47 in diesem Sommer diesen Weg gegangen und hat die Gunst der Stunde angesichts hoher Edelmetallpreise und des großen Interesses von Seiten der Anleger für sich genutzt. Wie groß das Interesse speziell an dem Deal von Silver47 war, lässt sich daran erkennen, dass die Gesellschaf ursprünglich nur 14 Mio. CAD aufnehmen wollte.

Explorationsbooster: Silver47 nimmt bis zu 20 Mio. CAD auf!

