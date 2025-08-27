ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe beim Computerschrott Recycling in München.

Nachhaltig-Die ProCoReX Europe revolutioniert das Computerschrott Recycling in München mit zertifizierten Prozessen, maximaler Datensicherheit und nachhaltigen Lösungen für Unternehmen und Behörden.

ProCoReX Europe GmbH präsentiert innovative Lösungen für das Computerschrott Recycling in München und setzt damit neue Standards in Sachen Datensicherheit und Nachhaltigkeit. Als verlässlicher Partner für Unternehmen, Behörden und Organisationen in der Region bietet ProCoReX ein umfassendes Leistungsspektrum rund um die sichere und umweltfreundliche Ent-sorgung von Elektroschrott und Datenträgern.

Im Zeitalter der Digitalisierung wächst die Menge an ausgedienten IT-Geräten und Datenträgern kontinuierlich. Die fachgerechte Entsorgung von Computerschrott ist dabei nicht nur eine Frage der Umweltverantwortung, sondern auch des Datenschutzes. ProCoReX garantiert Ihnen zertifi-zierte Sicherheit - von der Abholung bis zur Vernichtung Ihrer Datenträger gemäß DIN Norm 66399. Diese Norm definiert die Anforderungen an die sichere und nachvollziehbare Vernichtung sensibler Daten und ist ein zentraler Bestandteil der ProCoReX-Prozesse.

Das Computerschrott Recycling in München durch ProCoReX erfolgt transparent, effizient und nachhaltig. Elektroschrott wie Computer, Server, Festplatten oder Mobilgeräte wird nach höchsten Umweltstandards recycelt. Dabei achtet das Unternehmen streng auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und setzt zusätzlich eigene Umweltschutzmaßnahmen um. So wer-den wertvolle Ressourcen zurückgewonnen und Schadstoffe fachgerecht entsorgt, um die Belas-tung für Mensch und Natur zu minimieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf der sozialen Verantwortung: ProCoReX unterstützt Initiativen und fördert nachhaltige Projekte, beispielsweise durch Aufforstungsmaßnahmen. Mit diesen Aktivitä-ten unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für eine lebenswerte Zukunft und motiviert Kundinnen und Kunden, selbst aktiv zur Umweltverbesserung beizutragen.

Sie profitieren beim Computerschrott Recycling in München von einem Rundum-Service, der von der Beratung über die sichere Abholung bis hin zur lückenlosen Dokumentation aller Entsor-gungsprozesse reicht. Die Mitarbeitenden von ProCoReX sind speziell geschult und arbeiten nach strengsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Jede Phase des Recyclings ist transparent nachvollziehbar, sodass Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Daten und Geräte behalten.

Mit ProCoReX sind Ihre Daten und Geräte in besten Händen. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, unsere zertifizierten Prozesse und unser nachhaltiges Engagement. Ihre Daten. Unsere Verant-wortung.

Das Thema Computerschrott Recycling in München gewinnt zunehmend an Bedeutung - nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Einhaltung gesetzlicher Datenschutzvorgaben. Pro-CoReX Europe GmbH steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite und entwickelt ge-meinsam mit Ihnen individuelle Entsorgungslösungen, die optimal auf Ihre Anforderungen zuge-schnitten sind.

Setzen Sie auf professionelle, nachhaltige und sichere IT-Entsorgung und leisten Sie gemeinsam mit ProCoReX einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für weitere Informationen zum Computerschrott Recycling in München und zu unseren Dienstleistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft - verantwortungsvoll, transparent und mit höchster Professionalität.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/muenchen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

