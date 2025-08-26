Hausverkauf nach Trennung und Scheidung

Der Hausverkauf nach einer Trennung oder Scheidung ist für alle Beteiligten eine emotionale und finanzielle Herausforderung. Doch Paare müssen diese schwierige Situation nicht allein bewältigen. Schlotter Immobilienplus mit Sitz in Wirges bietet professionelle und einfühlsame Beratung, um gemeinsame Immobilien fair und diskret zu veräußern. Mit umfassender Expertise und größtmöglicher Sensibilität begleitet das Unternehmen Kunden durch den gesamten Verkaufsprozess.

Wenn Paare sich trennen, stellt sich schnell die Frage: Was passiert mit der gemeinsamen Immobilie? Soll das Haus verkauft, übertragen oder vorläufig behalten werden? Diese Entscheidung hat weitreichende finanzielle und emotionale Konsequenzen für alle Beteiligten - insbesondere wenn Kinder im Spiel sind. Dietmar Schlotter hilft dabei, objektive Antworten zu finden und die optimale Lösung für jeden Einzelfall zu entwickeln.

Besonders komplex wird die Situation, wenn noch ein laufendes Darlehen besteht. Beide Ehepartner bleiben in der Regel für die Rückzahlung verantwortlich, unabhängig davon, wer im Grundbuch steht oder wer das Haus verlässt. "Hier ist es wichtig, frühzeitig alle Optionen zu prüfen und rechtssichere Lösungen zu finden", betont der Geschäftsführer. Er arbeitet dabei eng mit Anwälten, Notaren und Finanzierungsexperten zusammen, um eine umfassende Beratung zu gewährleisten.

Der Immobilienmakler aus Wirges bietet auch diskrete Vermarktung an, damit die ohnehin schwierige Situation nicht durch zusätzliche Belastungen verschärft wird. Besichtigungen werden so organisiert, dass Kinder möglichst wenig davon mitbekommen und die Privatsphäre der Familie geschützt bleibt. "Eine Trennung ist für alle Beteiligten schwer genug. Da sollte man nicht auch noch zum Gesprächsthema der Nachbarn werden", so Dietmar Schlotter.

Bei Familien mit Kindern prüft der Geschäftsführer gemeinsam mit den Eltern, ob ein vorläufiger Verbleib im gewohnten Umfeld sinnvoll ist. Gleichzeitig entwickelt er klare Regelungen für die Verwaltung und Finanzierung der Immobilie während der Übergangszeit. Entscheiden sich die getrennten Partner letztendlich doch für einen Verkauf, sorgt Schlotter Immobilienplus für eine faire Wertermittlung und eine zielgerichtete Vermarktung.

"Unser Ziel ist es, in dieser emotional aufgeladenen Situation für Klarheit und Entlastung zu sorgen", unterstreicht Dietmar Schlotter. "Wir nehmen uns die Zeit, alle Fragen ausführlich zu beantworten und gemeinsam Schritt für Schritt die beste Lösung zu erarbeiten." Dabei steht nicht nur die fachliche Kompetenz im Vordergrund, sondern auch das menschliche Verständnis für die schwierige Lebenssituation der Kunden.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Interessenten kostenlos und unverbindlich unter 0151 / 68 46 63 85.

Schlotter Immobilienplus e. K.

Dietmar Schlotter

Bachstraße 14

56422 Wirges

Deutschland

E-Mail: 1@schlotterimmobilienplus.de

Homepage: https://www.schlotterimmobilienplus.de/

Telefon: 0151 / 68 46 63 85

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011