COSMINO AG: kostenfreies Webinar am 10. September und 9. Oktober 2025: Einsatz von BDE und MES im Alltag

Der Einsatz von Systemen wie BDE, MDE und MES stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen. In diesem Webinar gewährt der langjährige Kundenbetreuer Daniel Schütz authentische Einblicke aus der Praxis – ganz abseits von typischen Vertriebspräsentationen. Er zeigt, wie sich der mit MES verbundene Aufwand in nachhaltigen Mehrwert umwandeln lässt.

Daniel Schütz betreut seit acht Jahren verschiedene Kundenlösungen der COSMINO AG. Er unterstützt die Key-User der Fachabteilung sowie die IT-Verantwortlichen im täglichen Betrieb als auch in Projekten. Das Webinar richtet sich an Produktionsleiter, Werksleiter, IT-Verantwortliche und alle, die mit der Einführung oder dem täglichen Betrieb von BDE- und MES-Systemen zu tun haben.

Ihre Vorteile:

• Erfahren Sie aus erster Hand, mit welchen Herausforderungen Unternehmen im Alltag konfrontiert sind.

• Entdecken Sie praxisnahe Lösungsansätze, um den Nutzen von BDE- und MES-Systemen zu maximieren.

• Profitieren Sie von einem offenen Austausch mit einem erfahrenen Kundenbetreuer.

• Bringen Sie Ihre individuellen Fragestellungen mit und erhalten Sie direkt verwertbare Antworten.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um wertvolle Einblicke zu gewinnen und Ihr Wissen über den effektiven Einsatz von MES-Software zu erweitern.

Wählen Sie Ihren Termin:

- Mittwoch, 10. September 2025 um 13:00-14:00 Uhr

- Donnerstag, 9. Oktober um 15:00-16:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Kosten: keine

Agenda und Anmeldung unter: https://www.cosmino.de/events/einsatz-von-bde-und-mes-im-alltag/