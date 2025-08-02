Scientology-TV zeigt Pfadfinderleiter: Neue Chancen für Jugendliche fern vom Bandenleben

Der brasilianische Pfadfinderleiter Chief Marcos Santos Jr. steht im Mittelpunkt einer neuen Folge der wöchentlichen Serie "VOICES FOR HUMANITY" auf Scientology-TV, in der sein erfolgreiches Projekt zur Wertevermittlung und sein Einsatz gegen das Bandenleben Jugendlicher gezeigt wird.

In ganz Brasilien werden Tausende von Jugendlichen, manche kaum zehn Jahre alt, in Banden gelockt und tauschen ihre Kindheit gegen ein Leben voller Kriminalität, Drogenhandel und Gewalt. Chief Marcos Santos Jr. leitet eine Bewegung, die auf Disziplin, Ehre und Charakterstärke basiert. Sein Ziel ist es, gefährdeten Jugendlichen zu helfen, nicht in Gewalt und Verzweiflung abzugleiten, indem er ihnen etwas Größeres bietet – Gemeinschaft, Sinn und moralische Orientierung.

Aufgewachsen in einem armen Viertel Brasiliens, erlebte Chief Marcos selbst, wie die Werte der Pfadfinder ihm halfen, sich über schwierige Lebensumstände zu erheben und dem Sog des Bandenlebens zu widerstehen. Als Pfadfinderleiter entdeckte er "Der Weg zum Glücklichsein", ein weltanschaulich-neutraler Moralkodex, der auf gesundem Menschenverstand beruht, der ideal mit den Pfadfinderwerten übereinstimmt. Entschlossen, beides zu verbinden, hat er Tausenden jungen Menschen geholfen, sich eine bessere Zukunft aufzubauen.

Durch Outreach-Programme, Veranstaltungen und Partnerschaften reicht sein Einfluss weit über lokale Gruppen hinaus und erreicht Gemeinden in ganz Brasilien und auf der ganzen Welt, während er sich für eine wertebasierte Jugendförderung einsetzt. Chief Marcos ist außerdem der Gründer von ORUS, der Universal Organization of Independent and Traditional Scouts (Universelle Organisation unabhängiger und traditioneller Pfadfinder).

Auch Scientology-Gründer L. Ron Hubbard begann seine Jugend bei den Pfadfindern. 1924 erhielt er als einer der jüngsten Scouts in den Vereinigten Staaten den Rang des "Eagle Scout". Diese frühe Erfahrung prägte ihn nachhaltig und unterstreicht die Bedeutung von Werten und Charakterbildung, wie sie auch Chief Marcos Santos Jr. in seiner Arbeit weitergibt.

Scientology-TV und Voices for Humanity

Die Folge mit Chief Marcos Santos Jr. ist Teil der wöchentlichen Serie Voices for Humanity, in der engagierte Persönlichkeiten aus aller Welt vorgestellt werden, die sich für gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen.

Das Scientology Network – bekannt als Scientology-TV – ging am 12. März 2018 auf Sendung. Es handelt sich um ein amerikanisches Fernsehnetzwerk und einen internationalen Streaming-Dienst, der von der Scientology-Kirche ins Leben gerufen wurde. Das Programm ist weltweit empfangbar – über DIRECTV Kanal 320, im Livestream auf Scientology.tv sowie über mobile Apps und Plattformen wie Roku, Amazon Fire TV und Apple TV.

Das Network sendet in 17 Sprachen und erreicht Zuschauer in 240 Ländern und Territorien. Es beleuchtet den Alltag von Scientologen, stellt soziale Programme und Aufklärungsinitiativen vor – insbesondere zu den Themen Bildung, Drogenprävention und Menschenrechte – und präsentiert preisgekrönte Dokumentarfilme unabhängiger Filmemacher, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Gesellschaft zu verbessern.