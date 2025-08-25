Nicht verpassen: Heute Live-Webinar mit Pulsar Helium-CEO Thomas Abraham-James!

Pulsar Helium hat eine der bedeutendsten Helium-Entdeckungen weltweit gemacht und bestätigt. Heute erläutert CEO Abraham-James die neuesten Daten und stellt sich live Ihren Fragen!

2024 hat die kanadische Pulsar Helium (WKN A3EP2C / TSXV PLSR / AIM PLSR) auf dem Topaz-Projekt eine aufsehenerregende Entdeckung getätigt. Das Unternehmen von CEO Thomas Abraham-James machte und bestätigte damals eine Heliumentdeckung, die, wie es ein Experte beschrieb, die "weltweit höchste Heliumkonzentration" aufwies, die er "je gesehen habe". (Cliff Cain, CEO der Edelgas Group)!

Aktuell führt Pulsar Helium Durchflusstests auf dem Topaz-Projekt durch und hat vor Kurzem dazu die ersten Ergebnisse erhalten, die bereits wichtige Erkenntnisse über das Produktionspotenzial des Projekts liefern!

Jetzt haben Sie die einmalige Chance durch die Teilnahme an unserem Live-Webinar mit Pulsar Helium-CEO Abraham-James direkten Einblick zu gewinnen und von seinen Einsichten zu profitieren - nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse!

Holen Sie sich jetzt alle Informationen zu diesem spannenden Live-Event mit dem Pulsar Helium-CEO!

Termin: Montag, 25. August 2025

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Anmeldung: https://goldinvest.de/pulsar-helium-live/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 - 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

