Finanzierungs-Basispaket zur beteiligungsorientierten, bankenfreien Kapitalbeschaffung ohne BaFin-- von Dr. jur. Horst Werner

Unser Platzierungs-Basispaket können Sie als Unternehmen bei dem Kapitalmarktjuristen Dr. Horst Werner (www.finanzierung-ohne-bank.de) zum Honorar von Euro 1.990,- zzgl. USt. jetzt online buchen.

Unser Basispaket enthält folgende Leistungen:

die ordnungsgemäßen, BaFin-gerechten Beteiligungsvertrags- und Zeichnungsunterlagen zu 3,5% bis 5,5% Zinsen bzw. Ausschüttungen p.a. (Nachrangdarlehensverträge, stille Beteiligungsverträge, Genussrechtsbedingungen und Anleihebedingungen), mit dem die Unternehmen das eingeworbene Kapital im Eigenkapital bilanzieren oder als wirtschaftliches Eigenkapital ausweisen können und die Abgrenzungen zu den Einlagengeschäften der Banken einhalten; sämtliche Vertrags- und Zeichnungsunterlagen für das Private Placement werden unterschriftsreif geliefert;

den Zeichnungsschein bzw. den Beitrittsantrag mit der zwingend notwendigen Widerrufsbelehrung

die ebenfalls zwingend erforderlichen Fernabsatzrechtlichen Verbraucherinformationen

Beratungsprotokoll für Vermittler

Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) als Mustervorlage zur Ergänzung

Identifikationsformblatt gemäß Geldwäschegesetz

Aufnahme in den Investoren-Brief an über 10.000 gelistete Kapitalmarktteilnehmer und Veröffentlichung im Internet unter www.investoren-brief.de

Kurzpräsentation auf dem Finanzportal www.anleger-beteiligungen.de

Steuerrechtliche Abwicklungsunterlagen zum Nachrangkapital

eine Zusammenstellung von Beteiligungs- und Presseportalen (über 150 Finanzportale und Presse-Plattformen) zum Finanzmarketing für die Einwerbung des Beteiligungskapitals/ zur Eigenkapitalbeschaffung

Unterstützung bei der Internetvermarktung und Beratungsbegleitung bis zur Vollplatzierung

Keine versteckten Zusatzkosten und keine Provisionen !