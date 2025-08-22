Courchevel trifft Cannstatt - "Royal 1850" eröffnet als neue Premium-Loge in der Almhütte Royal.

Exklusiver Almhüttenflair trifft auf moderne Club-Atmosphäre - das neue Highlight im ersten Stock der "echten" Hütte auf dem Cannstatter Volksfest.

Ab dem 26. September 2025 öffnet das "Royal 1850" seine Türen - eine neue, eigenständige Premium-Loge im ersten Stock der wunderschönen Almhütte Royal. Mit Platz für nur 200 Gäste - verteilt auf 100 Sitz- und 100 Stehplätze - und stilvollem Alpendesign setzt das "Royal 1850" einen neuen Maßstab für gehobene Wasen-Erlebnisse. Ideal für Firmenfeiern, besondere Anlässe und Gruppen, die das Cannstatter Volksfest auf höchstem Niveau genießen wollen.

Die Almhütte Royal ist bekannt als einzige "echte" Almhütte auf dem Cannstatter Volksfest - erbaut aus Altholz von über 30 historischen Bauernhöfen aus den Alpen und betrieben von der Schaustellerfamilie Renoldi. Mit dem "Royal 1850" wird diese Geschichte um ein neues Kapitel bereichert: inspiriert vom Luxus des alpinen Wintersportorts Courchevel 1850, aber mit der unverwechselbaren Herzlichkeit und Stimmung des Wasens.

Über einen separaten Eingang im ersten Stock gelangen die Besucher direkt in den stilvoll gestalteten Logenbereich. Neben einer eigenen Bar mit individueller Musik- und Branding-Möglichkeit erwartet die Gäste eine exklusive Getränkeauswahl, serviert in eisgekühlten Tonkrügen. Für kulinarischen Hochgenuss auf dem Teller sorgt das Küchenteam des Stuttgarter Ratskellers. Eigene Sanitäranlagen auf derselben Ebene sorgen für zusätzlichen Komfort. Innerhalb der Almhütte Royal, die insgesamt 2.200 Plätze bietet, setzt die neue Loge einen unvergleichlichen Premium-Akzent.

"Mit dem "Royal 1850" schaffen wir eine alpine Insel mitten im Festtrubel - ein Ort, an dem Tradition und Moderne in exklusiver Atmosphäre aufeinandertreffen", erklärt Nina Renoldi, Gastgeberin (und Schaustellerin in 7. Generation) der Almhütte Royal. Benjamin Kieninger, Mitinitiator, ergänzt: "Neben Fridas Pier und der Gin A'Fair war klar: Das nächste Gastro-Abenteuer muss her. Gemeinsam mit Moritz Hüttemann und Partnern aus unserem Netzwerk wollen wir mit dem "Royal 1850" eine eigenständige, hochwertige und nachhaltige Marke auf dem Wasen etablieren."

Das "Royal 1850" begrüßt seine Gäste unter der Woche bis 24 Uhr, freitags und samstags lädt es sogar bis 1 Uhr zum Feiern ein. Reservierungen sind für Sitzplätze ab acht Personen und für Stehplätze ab vier Personen möglich. Ab dem 18. August 2025, können Buchungen per E-Mail reservierung@royal1850.de vorgenommen werden. Da die Plätze extrem begrenzt sind, bitten die Gastgeber um eine kurze Information, wer im "Royal 1850" feiern möchte. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gästemischung stimmt und das Erlebnis für alle unvergesslich bleibt.

Öffnungszeiten:

Sonntag - Mittwoch 17:00 - 23:00 Uhr

Donnerstag 17:00 - 24:00 Uhr

Freitag 17:00 - 01:00 Uhr

Samstag 11:00 - 16:00 Uhr & 17:00 - 01:00 Uhr

Ort: 1. Stock, Almhütte Royal, Cannstatter Wasen

Datum: 26. SEP - 12. OKT 2025

Zutritt: ab 18 Jahren

Reservierungen:

reservierung@royal1850.de (ab 18. August möglich)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Royal 1850

Frau Kathrin Burk

Hummelbergstraße 7

70195 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 015124425566

web ..: https://www.royal1850.de/

email : presse@royal1850.de

Pressekontakt:

Royal 1850

Frau Kathrin Burk

Hummelbergstraße 7

70195 Stuttgart

fon ..: 015124425566

web ..: https://www.royal1850.de/

email : presse@royal1850.de