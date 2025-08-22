Analoge Schätze retten: DIGFA macht Videos, Super-8, Dias und Fotos wieder nutzbar

Neuss, 22. August 2025 – Viele Familien besitzen noch alte Medien wie Videokassetten, Super-8-Filme, Dias, Negative oder Fotos. Sie lagern auf Dachböden oder in Kellern, oft schon seit Jahrzehnten. Das Problem: Geräte zum Abspielen sind kaum noch verfügbar, und die Materialien altern, verlieren an Qualität oder werden unbrauchbar. Genau hier setzt DIGFA UG (haftungsbeschränkt) aus Neuss an. Seit 2009 bietet das Unternehmen die Digitalisierung solcher analogen Erinnerungen an und macht sie so für die Zukunft zugänglich.

Das Verfahren ist klar strukturiert: Kundinnen und Kunden kalkulieren online ihre Kosten, beauftragen die Digitalisierung und senden ihre Medien ein. Der Versand erfolgt sicher und versichert. Die Digitalisierung erfolgt vollständig im Haus in Neuss, wodurch ein Weiterleiten an externe Partner entfällt. Die Originale bleiben also jederzeit unter Kontrolle.

Optional führt DIGFA eine Farb- und Kontrastkorrektur durch. Bei Fotos, Dias und Negativen erfolgt zudem eine automatische Reinigung gegen Staub oder kleinere Kratzer. Ziel ist es, ein bestmögliches digitales Ergebnis zu sichern. Geliefert werden die Dateien auf Wunsch per Download oder auf einem Datenträger wie USB-Stick oder Festplatte. Wer die Qualität vorab prüfen möchte, kann einen kostenlosen Probeauftrag nutzen.

Die Preisgestaltung ist transparent: Dias werden ab 0,11 € pro Stück digitalisiert, Negative ab 0,15 €. Für Super-8-Filme fallen ab 6,49 € pro Spule an, Videokassetten beginnen bei 9,99 € je Kassette und Fotos ab 0,18 € pro Stück. Bezahlt wird bequem per Rechnung, die Versandkosten mit DHL betragen 7,69 €, eine persönliche Abholung vor Ort ist kostenlos möglich.

Das Unternehmen wird von André Gritschke geführt und beschäftigt ein Team mit Fachkräften aus dem Foto- und Digitalbereich. Neben der technischen Ausstattung spielt die persönliche Betreuung eine zentrale Rolle: Kundinnen und Kunden können bei Fragen jederzeit direkt Kontakt aufnehmen.

Ob alte Familienfilme, Hochzeitsvideos oder Bilder aus der Kindheit – durch die Digitalisierung bleiben Erinnerungen erhalten und können unkompliziert mit Angehörigen geteilt oder archiviert werden.

Weitere Informationen unter https://www.digfa.de/

Pressekontakt:

DIGFA UG (haftungsbeschränkt)

Am Alten Bach 18, 41470 Neuss

Telefon: 02137 / 92 72 279

E-Mail: info@digfa.de